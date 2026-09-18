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Справжня осінь на підході: які сюрпризи готує погода на вихідних і коли похолодає

16:58 18.09.2026 Пт
4 хв
aimg Ірина Костенко
Справжня осінь на підході: які сюрпризи готує погода на вихідних і коли похолодає На Україну насувається похолодання (фото ілюстративне: Getty Images)
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Комфортна й сонячна осінь в Україні добігає кінця, адже "на порозі" - відчутне похолодання та сірі вересневі дощі.

Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де ймовірні дощі в суботу, 19 вересня

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж найближчої доби буде з мінливою хмарністю.

Короткочасний дощ (місцями) ймовірний:

  • у північних областях;
  • вночі - також у більшості західних і Вінницькій областях;
  • вдень - також у більшості центральних областей України.

На решті території погода 19 вересня очікується без опадів.

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Які області попередили про небезпечні метеоявища

Згідно з попередженням УкрГМЦ, в окремих областях передбачаються небезпечні метеорологічні явища.

Йдеться про туман у західних областях:

  • найближчої ночі;
  • вранці суботи.

"Видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Справжня осінь на підході: які сюрпризи готує погода на вихідних і коли похолодаєНебезпечні метеорологічні явища в Україні 19 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер впродовж 19 вересня очікується південно-західний та західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі в середньому по Україні +10...+15°С.

Прохолодніше в нічні години буде:

  • на крайньому заході;
  • на та сході.

Там стовпчики термометрів можуть показувати близько +6...+11°С.

Вдень температуру повітря прогнозують:

  • в середньому по Україні +21...+26°С;
  • у західних і північних областях +18...+23°С.

Справжня осінь на підході: які сюрпризи готує погода на вихідних і коли похолодаєОсобливості погоди в Україні в суботу, 19 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу фахівців УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 20-21 вересня - погода буде змінюватись у більшості областей.

У неділю, 20 вересня, опадів по Україні не очікується.

Температура повітря:

  • вночі по Україні +9...+16°С;
  • вдень по Україні +18...+25°С;
  • вдень у південній частині країни - до +28°С.

Справжня осінь на підході: які сюрпризи готує погода на вихідних і коли похолодаєОсобливості погоди в Україні в неділю, 20 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

У понеділок, 21 вересня, повернуться опади й почнеться похолодання.

Помірні дощі в цей день ймовірні у більшості областей України.

Значні дощі можуть бути місцями:

  • на півночі;
  • у центрі.

Тим часом температура повітря знизиться (крім півдня та сходу) на 4-6 градусів за Цельсієм.

Справжня осінь на підході: які сюрпризи готує погода на вихідних і коли похолодаєПрогноз погоди в Україні на 19-21 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)

Якої погоди чекати по Києву та області

По території Києва та Київської області погода впродовж 19 вересня очікується з мінливою хмарністю.

Місцями ймовірний короткочасний дощ.

Вітер - південно-західний або західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +13...+15°С;
  • по області +10...+15°С.

Температура повітря в суботу вдень:

  • у Києві +21...+23°С;
  • по області +18...+23°С.
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Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:

  • близько +23°С (в середньому) - 20 вересня;
  • близько +14°С (в середньому) - 21 вересня.

Тобто буде спостерігатись відчутне зниження денної температури.

Справжня осінь на підході: які сюрпризи готує погода на вихідних і коли похолодаєГрафік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Вночі температура повітря у найближчі кілька діб також "стрибатиме", адже очікується:

  • близько +12°С (в середньому) - 20 вересня;
  • близько +17°С (в середньому) - 21 вересня.

Тим часом 22-23 вересня - стовпчики термометрів в нічні години можуть показувати всього лиш +9...+10°С.

Нагадаємо, раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна пояснила, наскільки різко зміниться погода в Україні та чи ймовірні заморозки.

Тим часом очільник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, чи може бути "бабине літо" після похолодання.

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