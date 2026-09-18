Справжня осінь на підході: які сюрпризи готує погода на вихідних і коли похолодає
Комфортна й сонячна осінь в Україні добігає кінця, адже "на порозі" - відчутне похолодання та сірі вересневі дощі.
Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Де ймовірні дощі в суботу, 19 вересня
Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж найближчої доби буде з мінливою хмарністю.
Короткочасний дощ (місцями) ймовірний:
- у північних областях;
- вночі - також у більшості західних і Вінницькій областях;
- вдень - також у більшості центральних областей України.
На решті території погода 19 вересня очікується без опадів.
Які області попередили про небезпечні метеоявища
Згідно з попередженням УкрГМЦ, в окремих областях передбачаються небезпечні метеорологічні явища.
Йдеться про туман у західних областях:
- найближчої ночі;
- вранці суботи.
"Видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 19 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з вітром і температурою повітря
Вітер впродовж 19 вересня очікується південно-західний та західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі в середньому по Україні +10...+15°С.
Прохолодніше в нічні години буде:
- на крайньому заході;
- на та сході.
Там стовпчики термометрів можуть показувати близько +6...+11°С.
Вдень температуру повітря прогнозують:
- в середньому по Україні +21...+26°С;
- у західних і північних областях +18...+23°С.
Особливості погоди в Україні в суботу, 19 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
Чи зміниться синоптична ситуація пізніше
Виходячи з прогнозу фахівців УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 20-21 вересня - погода буде змінюватись у більшості областей.
У неділю, 20 вересня, опадів по Україні не очікується.
Температура повітря:
- вночі по Україні +9...+16°С;
- вдень по Україні +18...+25°С;
- вдень у південній частині країни - до +28°С.
Особливості погоди в Україні в неділю, 20 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
У понеділок, 21 вересня, повернуться опади й почнеться похолодання.
Помірні дощі в цей день ймовірні у більшості областей України.
Значні дощі можуть бути місцями:
- на півночі;
- у центрі.
Тим часом температура повітря знизиться (крім півдня та сходу) на 4-6 градусів за Цельсієм.
Прогноз погоди в Україні на 19-21 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)
Якої погоди чекати по Києву та області
По території Києва та Київської області погода впродовж 19 вересня очікується з мінливою хмарністю.
Місцями ймовірний короткочасний дощ.
Вітер - південно-західний або західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +13...+15°С;
- по області +10...+15°С.
Температура повітря в суботу вдень:
- у Києві +21...+23°С;
- по області +18...+23°С.
Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:
- близько +23°С (в середньому) - 20 вересня;
- близько +14°С (в середньому) - 21 вересня.
Тобто буде спостерігатись відчутне зниження денної температури.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Вночі температура повітря у найближчі кілька діб також "стрибатиме", адже очікується:
- близько +12°С (в середньому) - 20 вересня;
- близько +17°С (в середньому) - 21 вересня.
Тим часом 22-23 вересня - стовпчики термометрів в нічні години можуть показувати всього лиш +9...+10°С.
Нагадаємо, раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна пояснила, наскільки різко зміниться погода в Україні та чи ймовірні заморозки.
Тим часом очільник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, чи може бути "бабине літо" після похолодання.
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