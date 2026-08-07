Не лише Дністер: які річки України стрімко міліють і де показники критичні
Впродовж липня водність більшості річок України була меншою та значно меншою за норму. Місцями витрати води - критичні для функціонування екосистем.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Погода в липні: середньомісячна температура повітря в Україні була нижчою за норму на 0,2-1,9°C.
- Опади впродовж місяця: дощі випадали вкрай нерівномірно - від слабких до значних злив, створюючи сильну просторову контрастність у регіонах.
- Водність річок: на водних об'єктах країни в липні переважав режим низької літньої межені, загальна водність більшості річок була меншою та значно меншою за норму.
- Маловоддя: на низці річок (зокрема в басейнах Прип'яті, Південного Бугу та Західного Бугу) зафіксувані критерії маловоддя.
- Критична ситуація: на окремих ділянках Прип'яті та Західного Бугу середні витрати води в липні - нижче екологічної норми, що є критичним для екосистем.
Середньомісячна температура повітря й дощі в липні
За даними експертів УкрГМЦ, середньомісячна температура повітря в Україні в липні 2026 року була нижчою за норму на 0,2-1,9°C.
При цьому дощі впродовж місяця випадали дуже нерівномірно:
- як за часом;
- так і за територією.
"Від слабких і помірних - до значних злив", - нагадали українцям.
Яким річкам дісталось найменше опадів і навпаки
Дефіцит опадів (40-80% норми) переважав на переважній частині суббасейнів річок:
- Тиса;
- Прут;
- Сірет;
- Західний Буг;
- Прип'ять;
- Десна;
- Дністер.
"Лише локально, переважно в гірських районах Карпат і на крайньому заході країни, кількість опадів досягала 90-110% норми", - уточнили в УкрГМЦ.
Найбільш вираженим дефіцит опадів впродовж липня був у суббасейнах Прип'яті та Десни - місцями 28-35% норми.
Тим часом на північному сході басейну Десни місцями спостерігалися значення 120-150% норми.
"Що відображає локальний характер дощів", - пояснили фахівці УкрГМЦ.
Строкатим розподілом опадів у цей період характеризувалися:
- басейн Південного Бугу;
- суббасейн Середнього Дніпра.
"Поряд із районами, де випало 40-70% норми, відзначалися території з кількістю опадів, близькою до норми або більшою за неї (100-200%)", - констатували в УкрГМЦ.
Насамкінець найбільша просторова контрастність спостерігалася в суббасейнах:
- Нижнього Дніпра;
- Сіверського Дінця.
Там "поряд із районами з екстремальним надлишком опадів (120-250%, місцями 300-320% норми) відзначалися території з дефіцитом опадів (40-70% норми)".
В яких річках води в липні було найбільше
"Протягом місяця на річках країни переважав малозмінний режим низької літньої межені, який переривався незначними короткочасними підвищеннями рівнів води", - повідомили в УкрГМЦ.
Зазначається, що в цілому водність більшості річок країни в липні 2026 року була меншою та значно меншою за норму.
При цьому винятками стали:
- верхів'я річки Горинь (суббасейн Прип'яті);
- річки Псел, Ворскла, Самара (суббасейни Середнього та Нижнього Дніпра);
- бічний приплив до Дніпровського водосховища;
- річка Сіверський Донець.
Там водність становила 84-118% норми (тобто була відносно близькою до неї).
Тим часом на річці Інгулець (пост Кривий Ріг) - зафіксували 285% норми.
В УкрГМЦ оцінили гідрологічний режим водних об'єктів України, що склався у липні 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Які річки - наближались до маловоддя
Близька до критеріїв маловоддя (21-30%) водність спостерігалася впродовж другого місяця літа:
- на притоках Прип'яті - річках Стир, Горинь;
- на річках суббасейну Середнього Дніпра - Тетерів, Ірша, Рось, Удай;
- на Південному Бузі (пости Підгір'я, Олександрівка);
- на річці Сірет Карпатського регіону (пост Сторожинець);
- за загальним припливом до Дністровського водосховища.
В яких річках маловоддя вже зафіксували
Маловоддя за основним критерієм оцінки (11-20%) у липні спостерігалося та утримувалося:
- на Прип'яті - у створах гідрологічних постів Річиця та Люб'язь;
- на її притоках - річках Стохід (пост Любешів), Горинь (пост Оженин), Случ (пости Звягель, Сарни), Уборть (пости Рудня-Іванівська, Перга);
- на річках суббасейну Середнього Дніпра - Тетерів (пост Житомир), Трубіж (пост Переяслав), Сула (пост Ромни);
- на Західному Бузі (пост Литовеж);
- на Південному Бузі (пости Пирогівці, Тростянчик);
- на його притоці - річці Синюха (пост Синюхин Брід);
- на річках Карпатського регіону - Уж (пост Ужгород) і Дністер (у створах постів Самбір, Галич і Заліщики).
Де утримувалася складна гідрологічна ситуація
Складна гідрологічна ситуація в липні, за даними УкрГМЦ, утримувалася:
- у верхів'ї Прип'яті (пост Річиця);
- на її притоці - річці Горинь (пост Оженин);
- на Західному Бузі (пост Литовеж).
Крім того, складна гідрологічна ситуація спостерігалася на Південному Бузі (пост Тростянчик).
Там "середні витрати води в липні були нижчими за значення екологічної витрати води (53%, 61%, 96% та 83% відповідно)", - уточнили спеціалісти.
Наголошується, що це "є критичним для функціонування екосистем річок".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, якою може бути погода в серпні.
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