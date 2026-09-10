В Івано-Франківську наприкінці вересня можуть бути проблеми з водою: що відомо

В Івано-Франківську через тривалу посуху знизився рівень води у річках. Місто має запас води та кілька водозаборів, однак за відсутності дощів цього може бути недостатньо для нинішніх потреб.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа в ефірі радіо "Західний полюс".

За його словами, місто докладає зусиль, щоб зберегти безперервне водопостачання. Водночас через зниження рівня води доводиться проводити технічні роботи, зокрема перепідключати окремі мікрорайони, щоб підтримувати необхідний тиск у мережі.

"Будемо з водою, але треба економити", - наголосив Марцінків.

Чому місто залежить від рівня річок

Особливість Івано-Франківська полягає в тому, що міські водозабори набирають воду з річок, а не зі свердловин. За словами мера, це має як перевагу, так і недолік.

Вода може надходити самопливом, тому навіть під час тривалих відключень електроенергії місто матиме водопостачання. Водночас система сильно залежить від рівня води в річках.

"Нам найбільше треба дощі не в Івано-Франківську, нам треба, щоб в горах були дощі і, відповідно, наповнилися річки водою", - пояснив Марцінків.

Він зазначив, що проблема посухи стосується не лише Івано-Франківська, а й інших міст України. Рівень води в річках також знижується у Східній Європі.

Коли ситуація може погіршитися

За словами Марцінківа, пік посухи очікується наприкінці вересня, якщо дощів і надалі не буде.

Місто має запас води та кілька водозаборів, але цього недостатньо для того обсягу, який зараз необхідний Івано-Франківську.

Комунальні служби працюють над технічними рішеннями, які мають допомогти підсилити тиск води та мережі. Водночас у місті вже відключили всі фонтани та обмежили використання води для технічних потреб.

Мешканців і підприємства закликають максимально економно використовувати воду.