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Третий уровень опасности: каким рекам Украины рекордно не хватает воды в начале осени

09:24 19.09.2026 Сб
7 мин
aimg Ирина Костенко
Некоторые украинские реки критически мелеют (фото иллюстративное: Getty Images)

В Украине наблюдается масштабная гидрологическая засуха. Не спасает ситуацию даже снижение температуры воздуха в начале сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Почему важно следить за водностью рек

Водность украинских рек контролируется с целью оценивания наступления (или же вероятности наступления) маловодья. То есть гидрологической засухи.

Это необходимо, ведь гидрологический режим многих водных артерий влияет:

Недавно специалисты УкрГМЦ выполнили оперативную оценку водности основных рек Украины за 15 дней сентября 2026 года - в створах действующих гидрологических постов.

Средние расходы воды за этот период были оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.

Именно оно определяет:

  • основные критерии;
  • вспомогательные критерии - для оценивания наступления (угрозы наступления) маловодья.
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В каких реках воды в начале осени больше всего

Больше нормы (434%) водность в первой половине сентября отмечалась на реке Ингулец (пост Кривой Рог).

Между тем близкой к норме (97%) водность наблюдалась на реке Северский Донец (пост Изюм).

Где водность оказалась меньше нормы

Меньше нормы (51-72%) водность в течение первых 15 дней сентября отмечалась:

  • на Днепре (пост Неданчичи);
  • на Десне и ее притоке - реке Сейм (в пределах Украины);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра - Псел (пост Сумы) и Ворскла (пост Чернеччина);
  • на реке суббассейна Нижнего Днепра - Самара (пост Кочережки);
  • на притоке Южного Буга - реке Ингул (пост Кропивницкий);
  • на реке Северский Донец (посты Чугуев, Змиев);
  • на реке Западный Буг (Каменка-Бугская);
  • на притоке Припяти - реке Горынь (пост Ямполь);
  • по боковому притоку в Днепровское водохранилище.
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В каких реках воды значительно меньше нормы

Значительно меньше нормы (31-46%) водность наблюдалась в первой половине сентября:

  • на приустьевом участке Припяти;
  • по общему притоку воды в Киевское водохранилище;
  • на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (пост Житомир), Ирша (пост Украинка), Псел (пост Запсилье);
  • в нижнем течении реки Сула (пост Лубны);
  • на реке Орель (пост Царичанка);
  • на реке Тиса (пост Рахов);
  • на притоке Северского Донца - реке Уда (Уды);
  • на украинском участке Дуная (посты Рени, Измаил).
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Где ситуация близка к критериям маловодья

Близкой к критериям маловодья (21-29%) водность за 15 дней сентября отмечалась:

  • на притоках Припяти - реках Стырь (пост Луцк), Горынь (пост Деражное), Уборть (пост Рудня Ивановская);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (пост Иванков), Рось (пост Фесюры), Псел (пост Гадяч);
  • на реке Южный Буг (пост Селище);
  • на его притоке - реке Синюха;
  • по боковому притоку в Кременчугское и Каменское водохранилища;
  • на реке Прут (пост Черновцы);
  • на реке Тиса (пост Вилок);
  • на притоке Днестра - реке Стрый (Верхнее Синевидное).
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Где маловодье наблюдалось и усиливалось

Наблюдалось и усиливалось маловодье (по основному критерию оценки) в первой половине сентября:

  • на реке Припять - в створе гидрологического поста Ричица (15%);
  • на ее притоках - реках Стырь (пост Млынок, 20%), Горынь (пост Оженин, 11), Случ (посты Звягель, Сарны, 16-19%), Уборть (пост Перга, 13%);
  • на реке Западный Буг (пост Литовеж, 8%);
  • на реке Южный Буг (посты Тростянчик, Пироговцы - 7% и посты Подгорья и Александровка - 17-19% соответственно);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра - Ворскла (пост Кобеляки, 16%), Рось (пост Корсунь-Шевченковский, 13%), Сула (пост Ромны, 6%), Удай (пост Прилуки, 5%);
  • на реке Днестр - в створах постов Самбор (5%), Галич (11%), Залещики (13%);
  • по общему притоку в Днестровское водохранилище (12%);
  • на реке Сирет (пост Сторожинец, 19%);
  • на реках Закарпатья - Латорица (Мукачево, 15%), Уж (пост Ужгород, 10%).
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Почему ситуация на реках сейчас опасна

В УкрГМЦ сообщили, что большая и в пределах нормы самого маловодного месяца водность наблюдалась лишь:

  • на реке Ингулец - в створе поста Кривой Рог (что вызвано работой канала Днепр-Ингулец);
  • на реке Северский Донец возле Изюма.

Между тем на остальных реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения, показатели оказались ниже среднего многолетнего значения самого маловодного месяца года (вспомогательный критерий).

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В каких реках воды катастрофически мало

Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась в течение сентября (в % от значения экологического расхода):

  • на притоках Припяти - реках Горынь (пост Оженин, 51%), Стырь (пост Луцк, 89%), Уборть (пост Рудня Ивановская, 88%);
  • на Западном Буге (пост Литовеж, 47%);
  • на Южном Буге (посты Тростянчик - 41%, Пироговцы - 44%, Подгорье - 99%);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра - Сула (пост Ромны, 68%), Псел (пост Гадяч, 86%), Ворскла (пост Кобеляки, 98%);
  • на Днестре (посты Самбор - 95%, Галич - 70%, Залещики - 71%);
  • на реках суббассейна Тисы - Уж (пост Ужгород, 71%), Латорица (пост Мукачево, 92%);
  • на реке Дунай (пост Измаил, 87%).

В УкрГМЦ подчеркнули, что такая ситуация является критической для функционирования экосистем рек.

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Какие водные артерии Украины "остановились"

Отсутствие стока реки в течение первых 15 дней сентября, по данным экспертов, наблюдалось:

  • на Припяти (в створе гидрологического поста Любязь);
  • на ее притоке - реке Стоход (возле поста Любешов);
  • на притоке Среднего Днепра - реке Трубеж (пост Переяслав).
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Чем вызвана гидрологическая засуха в этом году

В Укргидрометцентре рассказали, что в этом году из-за гидрологической засухи был объявлен ІІІ уровень опасности ("коричневый").

Согласно Перечню гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины, "коричневый" - самый высокий уровень опасности, сигнализирующий о низких уровнях воды (критический дефицит воды, маловодье).

Такая ситуация, по словам специалистов, вызвана сочетанием ряда неблагоприятных гидрометеорологических явлений:

  • слабовыраженное половодье;
  • значительный дефицит осадков (особенно на Западе);
  • активное испарение.

"Все это привело к активному истощению русловых запасов и в результате - снижению водности рек до значений ниже критериев маловодья уже начиная с мая-июня", - уточнили в УкрГМЦ.

Позже (в течение июля) наблюдалось лишь дальнейшее ухудшение ситуации.

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"Вырубка лесов и активная застройка Карпат имеет влияние, но преимущественно локальное и требует более детального исследования учеными", - добавили в УкрГМЦ.

Сообщается, что в целом формирование столь низкой водности, особенно на Западе Украины (так же, как и на реках Франции, на Рейне, Дунае), связано непосредственно:

  • с глобальными процессами изменения климата;
  • со значительным дефицитом осадков.

Так, в течение лета на реках бассейна Днестра и суббассейнов Тисы, Западного Буга, Припяти - выпало в среднем лишь 50-60% нормы осадков за этот период.

На остальных бассейнах рек Украины - количество осадков было в пределах 60-80% нормы.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких реках Украины показатели водности на фоне слабого весеннего половодья и последующих погодных условий были критическими уже в июле.

Кроме того, мы объясняли, какие сюрпризы готовит погода в эти выходные и когда начнется ощутимое похолодание.

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