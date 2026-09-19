Третий уровень опасности: каким рекам Украины рекордно не хватает воды в начале осени

В Украине наблюдается масштабная гидрологическая засуха. Не спасает ситуацию даже снижение температуры воздуха в начале сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Водность украинских рек контролируется с целью оценивания наступления (или же вероятности наступления) маловодья. То есть гидрологической засухи.
Это необходимо, ведь гидрологический режим многих водных артерий влияет:
Недавно специалисты УкрГМЦ выполнили оперативную оценку водности основных рек Украины за 15 дней сентября 2026 года - в створах действующих гидрологических постов.
Средние расходы воды за этот период были оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.
Именно оно определяет:
Больше нормы (434%) водность в первой половине сентября отмечалась на реке Ингулец (пост Кривой Рог).
Между тем близкой к норме (97%) водность наблюдалась на реке Северский Донец (пост Изюм).
Меньше нормы (51-72%) водность в течение первых 15 дней сентября отмечалась:
Значительно меньше нормы (31-46%) водность наблюдалась в первой половине сентября:
Близкой к критериям маловодья (21-29%) водность за 15 дней сентября отмечалась:
Наблюдалось и усиливалось маловодье (по основному критерию оценки) в первой половине сентября:
В УкрГМЦ сообщили, что большая и в пределах нормы самого маловодного месяца водность наблюдалась лишь:
Между тем на остальных реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения, показатели оказались ниже среднего многолетнего значения самого маловодного месяца года (вспомогательный критерий).
Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась в течение сентября (в % от значения экологического расхода):
В УкрГМЦ подчеркнули, что такая ситуация является критической для функционирования экосистем рек.
Отсутствие стока реки в течение первых 15 дней сентября, по данным экспертов, наблюдалось:
В Укргидрометцентре рассказали, что в этом году из-за гидрологической засухи был объявлен ІІІ уровень опасности ("коричневый").
Согласно Перечню гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины, "коричневый" - самый высокий уровень опасности, сигнализирующий о низких уровнях воды (критический дефицит воды, маловодье).
Такая ситуация, по словам специалистов, вызвана сочетанием ряда неблагоприятных гидрометеорологических явлений:
"Все это привело к активному истощению русловых запасов и в результате - снижению водности рек до значений ниже критериев маловодья уже начиная с мая-июня", - уточнили в УкрГМЦ.
Позже (в течение июля) наблюдалось лишь дальнейшее ухудшение ситуации.
"Вырубка лесов и активная застройка Карпат имеет влияние, но преимущественно локальное и требует более детального исследования учеными", - добавили в УкрГМЦ.
Сообщается, что в целом формирование столь низкой водности, особенно на Западе Украины (так же, как и на реках Франции, на Рейне, Дунае), связано непосредственно:
Так, в течение лета на реках бассейна Днестра и суббассейнов Тисы, Западного Буга, Припяти - выпало в среднем лишь 50-60% нормы осадков за этот период.
На остальных бассейнах рек Украины - количество осадков было в пределах 60-80% нормы.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких реках Украины показатели водности на фоне слабого весеннего половодья и последующих погодных условий были критическими уже в июле.
Кроме того, мы объясняли, какие сюрпризы готовит погода в эти выходные и когда начнется ощутимое похолодание.
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