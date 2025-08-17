ua en ru
"Цвітіння" Дніпра: у чому справжні причини й чи можна зупинити процес

Неділя 17 серпня 2025 08:54
"Цвітіння" Дніпра: у чому справжні причини й чи можна зупинити процес Останніми роками вода в Дніпрі "цвіте" майже все літо (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Більшість річок України стикаються нині з проблемами забруднення й засмічення, гідроморфологічними змінами та наслідками воєнних дій. Дніпро - не вийняток.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла керівниця напряму "Вода" Всесвітнього фонду природи WWF-Україна, кандидатка географічних наук Оксана Коноваленко.

Що відбувається в Дніпрі з погляду екології

За словами експерта, якщо говорити не лише про річку, але й про басейн Дніпра, то це - 50% всієї України.

"Близько 60% водних об'єктів басейну мають добрий екологічний стан. Решта - перебувають у задовільному стані", - повідомила Коноваленко.

Вона пояснила, що Дніпро має ті ж проблеми, що й інші річки країни:

  • забруднення органічними речовинами та біогенними елементами - через неефективну роботу очисних споруд;
  • змив добрив і пестицидів - із сільськогосподарських угідь;
  • забруднення промисловими відходами.

Коли Дніпро починає "цвісти" й від чого це залежить

Розповідаючи про щорічне "цвітіння" Дніпра, фахівець нагадала, що із року в рік змінюється температурний режим:

  • і весни;
  • і початку літа.

"Цвітіння починається, коли температури води прогрівається до 15 градусів. Відповідно, це може статись вже на початку літа", - зауважила кандидатка наук.

Водночас вона нагадала, що вода цвіте насамперед у водосховищах, оскільки там - дуже незначні течії.

"І через це змінюється і температурний режим. Відповідно, прогрівання відбувається швидше, ніж у річках", - додала Коноваленко.

&quot;Цвітіння&quot; Дніпра: у чому справжні причини й чи можна зупинити процес"Цвітіння" води в Дніпрі влітку (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)

У чому причина "цвітіння" й чи можна його побороти

Спеціалістка розповіла, що "класичне середовище для явища євтрофікації" (так званого "цвітіння") - це поєднання:

  • надлишку поживних речовин (фосфор, азот);
  • тепла;
  • застою води.

Крім того, вона повідомила, що цвітіння дніпровських водосховищ - не лише природне явище, а радше наслідок поєднання:

  • зміни клімату;
  • антропогенного забруднення;
  • зарегульованості течії річки.

"Наскільки інтенсивно відбуватиметься цей процес, залежатиме від температури повітря та води. Були роки, коли із цим була критична ситуація", - визнала Коноваленко.

Насамкінець вона зауважила, що "побороти цвітіння - це досить тривалий процес".

"Необхідно доводити до ладу всі очисні споруди на Дніпрі. Зменшити змив із сільськогосподарських угідь. Адже добрива з полів дають органічні сполуки, які ще й прискорюють це "цвітіння", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за шкоду річкам і водоймам в Україні можуть карати інакше й пояснювали, кому загрожують нові штрафи.

Крім того, ми розповідали, в яких річках України ситуація з водою в липні була найгірша.

Тим часом екологи пояснили, що найбільше забруднює воду та в яких регіонах.

Читайте також, навіщо спеціалісти планують перевіряти річки на кордоні України й Польщі, та що саме там шукатимуть.

