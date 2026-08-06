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Історична посуха: що відбувається в басейні Дністра й чому міліє водосховище

14:36 06.08.2026 Чт
3 хв
Чи може ситуація на Дністрі погіршитись ще більше і від чого це залежить?
aimg Ірина Костенко
Історична посуха: що відбувається в басейні Дністра й чому міліє водосховище Рівень води в річках басейну Дністра відчутно впав (фото ілюстративне: Getty Images)
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Сьогодні на більшості річок басейну Дністра встановилося маловоддя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне:

  • Причини маловоддя: слабке весняне водопілля та значний дефіцит опадів з квітня призвели до того, що водність річок басейну Дністра в липні впала вже до 10-40% норми (а на ділянці до Заліщиків - до 8-19%).
  • Гідрологічна посуха: на більшості річок басейну встановилося маловоддя, коли водність падає до 20% і нижче від середньомісячної норми.
  • Ситуація на Дністрі та водосховищі: рівні води наблизилися або опустилися нижче історичних мінімумів, приплив до водосховища становить лише 20% норми, а саме воно спрацьоване майже на 3 метри (через скиди води).
  • Невтішний прогноз: через прогнозовану спекотну погоду в серпні з дефіцитом опадів існує ймовірність подальшого загострення ситуації.

Чому і як знижувалась водність у басейні Дністра

Експерт УкрГМЦ нагадали, що весняне водопілля на річках у 2026 році було слабким.

Крім того, з квітня в Україні триває значний дефіцит опадів.

З огляду на таку ситуацію, водність річок басейну Дністра поступово знижувалася.

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Так, вже у липні вона становила лише 10-40% норми.

"А на ділянці Дністра від витоку до Заліщиків - усього 8-19%", - уточнили в Укргідрометцентрі.

Таким чином, за словами спеціалістів, на більшості річок басейну встановилося маловоддя - гідрологічна посуха.

"Коли водність падає до 20% і нижче від середньомісячної норми", - пояснили українцям.

Історична посуха: що відбувається в басейні Дністра й чому міліє водосховищеНа Дністрі - гідрологічна посуха (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Яка ситуація на Дністрі та водосховищі зараз

Станом на 5 серпня 2026 року рівні води на багатьох ділянках наблизилися до найнижчих за весь період спостережень.

А місцями - вже опустилися нижче історичних мінімумів за весь період спостережень.

Уточнюється, що станом на 4 серпня приплив до Дністровського водосховища становив лише 50 м³/с, тобто 20% норми.

І він продовжує знижуватися.

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"За три місяці, через забезпечення скидів в пониззя Дністра, водосховище спрацьоване майже на 3 метри", - повідомили в УкрГМЦ.

Наголошується, що воно "наближається до найнижчих відміток за весь час свого існування".

"Зважаючи на прогнозовану спекотну погоду з дефіцитом опадів у серпні, існує значна ймовірність подальшого загострення ситуації", - підсумували експерти Укргідрометцентру.

Нагадаємо, 4 серпня представники України та Молдови відвідали Дністровське водосховище та Хотинський водозабір у Чернівецькій області. У Міністерстві економіки та довкілля повідомили, що водосховище - критично міліє, тож для десятків підприємств ввели обмеження.

Тим часом Молдова через обміління Дністра почала використовувати стратегічний запас води.

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