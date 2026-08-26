Міліють не лише річки: які водосховища б'ють антирекорди і де води вже бракує людям

Цього року в Україні міліють не лише річки, але й цілі водосховища. Наприкінці серпня деякі стратегічні водойми мають критично низькі запаси води.

Докладніше про непросту ситуацію з водою на Дністровському та Чечвинському водосховищах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Антирекорд на Дністрі : 25 серпня 2026 року спеціалісти зафіксували мінімальне значення припливу води до Дністровського водосховища за весь період його експлуатації (з 1985 року).

: 25 серпня 2026 року спеціалісти зафіксували мінімальне значення припливу води до Дністровського водосховища за весь період його експлуатації (з 1985 року). Причини маловоддя : слабке весняне водопілля та значний дефіцит опадів (ще з квітня).

: слабке весняне водопілля та значний дефіцит опадів (ще з квітня). Ситуація в Калуші : через критичне обміління Чечвинського водосховища місту в Івано-Франківській області загрожують обмеження водопостачання та запровадження графіків подачі води.

: через критичне обміління Чечвинського водосховища місту в Івано-Франківській області загрожують обмеження водопостачання та запровадження графіків подачі води. Запаси на межі : рівень води у Чечвинському водосховищі лише на 30 см перевищує мінімально можливий, тож у разі зниження припливу наявних запасів може вистачити лише на 4-5 діб.

: рівень води у Чечвинському водосховищі лише на 30 см перевищує мінімально можливий, тож у разі зниження припливу наявних запасів може вистачити лише на 4-5 діб. Дії влади: для економії води комунальники вже зараз знижують тиск у мережі вночі, тож мер Калуша доручив заздалегідь проаналізувати ситуацію та за необхідності плавно запровадити потрібні обмеження (щоб уникнути повного відключення).

Антирекорд на Дністровському водосховищі

Критично бракує води наприкінці серпня у Дністровському водосховищі, яке розташоване на території Чернівецької, Хмельницької, Вінницької та Тернопільської областей.

Про маловоддя, яке встановилося на більшості річок басейну Дністра, в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили ще на початку місяця.

Тоді українцям пояснили, що така ситуація склалась через:

слабке весняне водопілля;

значний дефіцит опадів (ще з квітня).

Так, станом на 4 серпня, приплив до Дністровського водосховища:

становив лише 50 м³/с, тобто 20% норми;

продовжував знижуватись.

"За три місяці, через забезпечення скидів в пониззя Дністра, водосховище спрацьоване майже на 3 метри", - розповіли в УкрГМЦ.

Наголошувалось, що воно "наближається до найнижчих відміток за весь час свого існування".

Згодом в Укргідрометцентрі повідомили про антирекорд - 25 серпня 2026 року було зафіксовано мінімальне значення припливу води до Дністровського водосховища за весь період його експлуатації (з 1985 року, тобто за останні 41 рік).

Українцям пояснили, що в цей день приплив води до Дністровського водосховища становив лише 37 м³/с (отже, навіть менше 20% норми).

Експерти зафіксували мінімальне значення припливу води до Дністровського водосховища з 1985 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Простими словами це означає, що зараз у Дністровське водосховище надходить рекордно мало води, що може бути небезпечним як для функціонування інфраструктурних об'єктів, так і для природних екосистем.

Критичне обміління Чечвинського водосховища

Через погодні умови та відсутність дощів критично обміліло також Чечвинське водосховище, розташоване в Івано-Франківській області.

На тлі нестачі води обмеження водопостачання або ж навіть графіки відключень можуть запровадити у місті Калуш.

Про ситуацію на водоймі йшлося, зокрема, під час оперативної наради Виконавчого комітету Калуської міської ради 25 серпня (під головуванням мера Андрія Найди).

Тоді директор КП "Калуська енергетична Компанія" Ігор Караїм доповів, що "на водозаборі ситуація залишається критичною".

Він розповів, що 22 серпня комунальне підприємство звернулось до ТОВ "Карпатнафтохім" із проханням збільшити відкриття шлюзів до 8 сантиметрів.

Після цього рівень води на водозаборі "зріс до мінімально необхідного" й шлюзи закрили.

"Але рівень води у самому водосховищі лише на 30 сантиметрів перевищує мінімально можливий. Тому у випадку зменшення рівня на водозаборі, води вистачить у водосховищі на 4-5 діб", - констатував Караїм.

Щоб максимально "розтягнути" запаси води для населення, вночі комунальники знижують тиск у мережі, проте ситуація залишається складною.

Невтішними, за словами очільника КП, залишаються і синоптичні прогнози - довгоочікувані опади, які обіцяли спершу на початку цього тижня, "перенеслися" вже на наступний.

Відповідаючи на оприлюднену інформацію, міський голова Калуша зауважив, що про всі ймовірні обмеження або ж навіть і графіки відключень (за потреби) місцевих мешканців необхідно попереджати заздалегідь.

"Щоб не було так, що через 4-5 днів ми взагалі без води залишимося. Краще потрішечки, але мати. Ніж взагалі не мати", - наголосив Найда.

Звертаючись до Караїма він попросив заздалегідь промоніторити ситуацію та прорахувати можливі обмеження водопостачання для містян.

"Проаналізуйте - час ще є... Проведіть, можливо, технічну раду. Подивіться по кількості води, яка є зараз у Чечвинському водосховищі, у вас у резервуарах - на скільки її стане", - порадив мер Калуша.

Він додав, що необхідні для стабілазації ситуації обмеження водопостачання необхідно запроваджувати "плавно".

"Треба зробити обмеження по воді - то треба зробити... Думаю, люди це зрозуміють. Якщо вони будуть мати воду, але будуть мати дозовано. Ніж через тиждень взагалі не будуть мати... І молитися Богу, коли та вода з'явиться", - зауважив Найда.

Насамкінець Караїм додав, що комунальники вже запустили після промивання перший і другий резервуари, які нині заповнені (й дещо збільшують загальний запас води).