В Україні вже зникло понад 10 тисяч малих річок: де води критично не вистачає цього року
У 2026 році маловоддя спостерігається на більшості річок України. Причому набирати обертів воно почало ще у травні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя у Facebook.
Про що свідчать дані Copernicus
Експерт нагадав, що останнім часом все більше ЗМІ пишуть на тему обміління головних водних артерій як України, так і деяких інших країн.
"Причини тому є, і проблема нестачі води в Україні дедалі загострюється", - визнав він.
Постригань зауважив, що аналітика програми ЄС з моніторингу довкілля та безпеки Copernicus свідчить:
- у червні 2026 року значна частина Європи отримала менше опадів ніж зазвичай;
- річковий стік - залишався нижчим за середній.
Яка ситуація склалась при цьому в Україні
"Не лишилася осторонь водної проблеми і Україна. Статистика якраз це підтверджує", - розповів очільник обласного центру з гідрометеорології.
За його даними, "в Україні вже безповоротно зникло понад 10 тисяч малих річок".
"І цей процес триває", - додав фахівець.
Чому води бракує в більшості українських річок
Постригань повідомив, що "на більшості річок нашої держави спостерігається глибоке маловоддя".
Він уточнив, що воно "набирало обертів ще у травні" через такі фактори:
- слабковиражене водопілля;
- значний дефіцит опадів;
- високий температурний фон.
На яких річках ситуація найбільш критична
11 вересня 2026 року експерт розповів, що найбільш критична ситуація з водою:
- на річці Дністер;
- на річці Тиса.
Постригань пояснив, що там:
- рівні води опустилися нижче історичних мінімумів;
- спостерігається маловоддя;
- фіксується стояча вода;
- відбувається пересихання басейну малих річок.
Як приклад він навів окремі ділянки річки Серебрянка в Черкаській області, де "утримується пересихання русла".
На річці Супій - "рівень води зараз є одним із найнижчих за весь період спостережень".
Тим часом на річці Рось - "витрати води знизилися нижче екологічних значень".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких річках України показники водності на тлі слабкого весняного водопілля та подальших погодних умов були критичними вже в липні.
Крім того, ми пояснювали, які історичні антирекорди встановив Дністер й у чому небезпека.
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