В Україні вже зникло понад 10 тисяч малих річок: де води критично не вистачає цього року

У 2026 році маловоддя спостерігається на більшості річок України. Причому набирати обертів воно почало ще у травні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя у Facebook.

Про що свідчать дані Copernicus

Експерт нагадав, що останнім часом все більше ЗМІ пишуть на тему обміління головних водних артерій як України, так і деяких інших країн.

"Причини тому є, і проблема нестачі води в Україні дедалі загострюється", - визнав він.

Постригань зауважив, що аналітика програми ЄС з моніторингу довкілля та безпеки Copernicus свідчить:

у червні 2026 року значна частина Європи отримала менше опадів ніж зазвичай ;

; річковий стік - залишався нижчим за середній.

Яка ситуація склалась при цьому в Україні

"Не лишилася осторонь водної проблеми і Україна. Статистика якраз це підтверджує", - розповів очільник обласного центру з гідрометеорології.

За його даними, "в Україні вже безповоротно зникло понад 10 тисяч малих річок".

"І цей процес триває", - додав фахівець.

Чому води бракує в більшості українських річок

Постригань повідомив, що "на більшості річок нашої держави спостерігається глибоке маловоддя".

Він уточнив, що воно "набирало обертів ще у травні" через такі фактори:

слабковиражене водопілля;

значний дефіцит опадів;

високий температурний фон.

На яких річках ситуація найбільш критична

11 вересня 2026 року експерт розповів, що найбільш критична ситуація з водою:

на річці Дністер ;

; на річці Тиса.

Постригань пояснив, що там:

рівні води опустилися нижче історичних мінімумів;

спостерігається маловоддя;

фіксується стояча вода;

відбувається пересихання басейну малих річок.

Як приклад він навів окремі ділянки річки Серебрянка в Черкаській області, де "утримується пересихання русла".

На річці Супій - "рівень води зараз є одним із найнижчих за весь період спостережень".

Тим часом на річці Рось - "витрати води знизилися нижче екологічних значень".