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В Україні вже зникло понад 10 тисяч малих річок: де води критично не вистачає цього року

18:06 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
В Україні вже зникло понад 10 тисяч малих річок: де води критично не вистачає цього року Деякі річки України катастрофічно пересихають (фото ілюстративне: Getty Images)
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У 2026 році маловоддя спостерігається на більшості річок України. Причому набирати обертів воно почало ще у травні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя у Facebook.

Про що свідчать дані Copernicus

Експерт нагадав, що останнім часом все більше ЗМІ пишуть на тему обміління головних водних артерій як України, так і деяких інших країн.

"Причини тому є, і проблема нестачі води в Україні дедалі загострюється", - визнав він.

Постригань зауважив, що аналітика програми ЄС з моніторингу довкілля та безпеки Copernicus свідчить:

  • у червні 2026 року значна частина Європи отримала менше опадів ніж зазвичай;
  • річковий стік - залишався нижчим за середній.
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Яка ситуація склалась при цьому в Україні

"Не лишилася осторонь водної проблеми і Україна. Статистика якраз це підтверджує", - розповів очільник обласного центру з гідрометеорології.

За його даними, "в Україні вже безповоротно зникло понад 10 тисяч малих річок".

"І цей процес триває", - додав фахівець.

Чому води бракує в більшості українських річок

Постригань повідомив, що "на більшості річок нашої держави спостерігається глибоке маловоддя".

Він уточнив, що воно "набирало обертів ще у травні" через такі фактори:

  • слабковиражене водопілля;
  • значний дефіцит опадів;
  • високий температурний фон.
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На яких річках ситуація найбільш критична

11 вересня 2026 року експерт розповів, що найбільш критична ситуація з водою:

  • на річці Дністер;
  • на річці Тиса.

Постригань пояснив, що там:

  • рівні води опустилися нижче історичних мінімумів;
  • спостерігається маловоддя;
  • фіксується стояча вода;
  • відбувається пересихання басейну малих річок.

Як приклад він навів окремі ділянки річки Серебрянка в Черкаській області, де "утримується пересихання русла".

На річці Супій - "рівень води зараз є одним із найнижчих за весь період спостережень".

Тим часом на річці Рось - "витрати води знизилися нижче екологічних значень".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких річках України показники водності на тлі слабкого весняного водопілля та подальших погодних умов були критичними вже в липні.

Крім того, ми пояснювали, які історичні антирекорди встановив Дністер й у чому небезпека.

Читайте також, які водосховища б'ють антирекорди - де води бракує людям.

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