Дністер встановив історичний антирекорд: що відбувається на річці й у чому небезпека

Ситуація з рівнем води в деяких річках Західної України наближається до критичної. Новий антирекорд нещодавно зафіксували на Дністрі на території Тернопільської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Чернівецького обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Головне: Вимірювання на Дністрі : через складну гідрологічну ситуацію на річці фахівці Тернопільського та Чернівецького гідрометцентрів провели спеціальні вимірювання витрат води.

: через складну гідрологічну ситуацію на річці фахівці Тернопільського та Чернівецького гідрометцентрів провели спеціальні вимірювання витрат води. Новий антирекорд : біля міста Заліщики Тернопільської області зафіксували найменші витрати води в Дністрі за всю історію спостережень - 23,7 кубометра за секунду.

: біля міста Заліщики Тернопільської області зафіксували найменші витрати води в Дністрі за всю історію спостережень - 23,7 кубометра за секунду. Невтішний прогноз: до 31 серпня на рiчках басейну Дністра утримається подальше зниження рівнів води, що може призвести до маловоддя, пересихання малих річок та проблем із водопостачанням у регіоні (оголошено третій - коричневий рівень небезпеки).

Які вимірювання провели на Дністрі

Українцям нагадали, що на Дністрі спостерігається складна гідрологічна ситуація.

З огляду на це, 27 серпня 2026 року спеціалісти Тернопільського та Чернівецького обласних центрів з гідрометеорології провели спільні вимірювання витрат води на річці в районі міста Заліщики Тернопільської області.

На Дністрі в районі м. Заліщики провели вимірювання витрат води (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Уточнюється, що для цього використовували:

гідрометричні млинки (найбільш поширені прилади для вимірювання швидкостей течії води);

допплерівський вимірювач швидкості течії Seba RiverRay.

Фахівці обласних центрів з гідрометеорології під час роботи (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Що показали результати вимірювань

За результатами деталізованих вимірювань, експерти отримали значення витрати води річки Дністер - 23,7 м3/с.

"Отримані значення витрати води у річці Дністер в районі міста Заліщики є найменшими для відкритого русла річки за весь період спостережень", - наголосили в обласному центрі з гідрометеорології.

Результати, отримані завдяки деталізованим вимірюванням (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Попередження спеціалістів

Попередження про стихійні гідрологічні явища на рiчках басейну Дністра прес-служба Чернівецького обласного центру з гідрометеорології опублікувала ще раніше.

Йдеться про те, що до 31 серпня там утримається подальше зниження рівнів води - до своїх найменших значень за багаторічний період спостережень.

Місцями - навіть нижче за них.

Попередження про стихійні гідрологічні явища (інфографіка: facebook.com/ChernivtsiHMC)

При цьому, продовжиться "зменшення водності річок до критеріїв маловоддя", а на окремих ділянках малих річок - "до відсутності стоку".

"Що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону. Коричневий рівень небезпеки", - підсумували в облцентрі з гідрометеорології.