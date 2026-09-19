Третій рівень небезпеки: яким річкам України рекордно бракує води на початку осені

В Україні спостерігається масштабна гідрологічна посуха. Не рятує ситуацію навіть зниження температури повітря на початку вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чому важливо стежити за водністю річок

Водність українських річок контролюється з метою оцінювання настання (або ж ймовірності настання) маловоддя. Тобто гідрологічної посухи.

Це необхідно, адже гідрологічний режим багатьох водних артерій впливає:

на роботу водозалежних секторів економіки;

на водозабезпечення населення України.

Нещодавно спеціалісти УкрГМЦ виконали оперативну оцінку водності основних річок України за 15 днів вересня 2026 року - у створах діючих гідрологічних постів.

Середні витрати води за цей період були оцінені відповідно до Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України.

Саме воно визначає:

основні критерії;

допоміжні критерії - для оцінки настання (загрози настання) маловоддя.

В яких річках води на початку осені найбільше

Більша за норму (434%) водність у першій половині вересня відмічалася на річці Інгулець (пост Кривий Ріг).

Тим часом близькою до норми (97%) водність спостерігалася на річці Сіверський Донець (пост Ізюм).

Де водність виявилась меншою за норму

Меншою за норму (51-72%) водність впродовж перших 15 днів вересня відмічалася:

на Дніпрі (пост Неданчичі);

на Десні та її притоці - річці Сейм (в межах України);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Псел (пост Суми) і Ворскла (пост Чернеччина);

на річці суббасейну Нижнього Дніпра - Самара (пост Кочережки);

на притоці Південного Бугу - річці Інгул (пост Кропивницький);

на річці Сіверський Донець (пости Чугуїв, Зміїв);

на річці Західний Буг (Кам'янка-Бузька);

на притоці Прип'яті - річці Горинь (пост Ямпіль);

по бічному припливу до Дніпровського водосховища.

В яких річках води значно менше за норму

Значно меншою за норму (31-46%) водність спостерігалась у першій половині вересня:

на пригирловій ділянці Прип'яті;

по загальному припливу води до Київського водосховища;

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Тетерів (пост Житомир), Ірша (пост Українка), Псел (пост Запсілля);

у нижній течії річки Сула (пост Лубни);

на річці Оріль (пост Царичанка);

на річці Тиса (пост Рахів);

на притоці Сіверського Дінця - річці Уда (Уди);

на українській ділянці Дунаю (пости Рені, Ізмаїл).

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Де ситуація близька до критеріїв маловоддя

Близькою до критеріїв маловоддя (21-29%) водність за 15 днів вересня відмічалася:

на притоках Прип'яті - річках Стир (пост Луцьк), Горинь (пост Деражне), Уборть (пост Рудня Іванівська);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Тетерів (пост Іванків), Рось (пост Фесюри), Псел (пост Гадяч);

на річці Південний Буг (пост Селище);

на його притоці - річці Синюха;

по бічному припливу до Кременчуцького та Кам'янського водосховищ;

на річці Прут (пост Чернівці);

на річці Тиса (пост Вилок);

на притоці Дністра - річці Стрий (Верхнє Синьовидне).

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Де маловоддя спостерігалося та посилювалося

Спостерігалося та посилювалося маловоддя (за основним критерієм оцінки) у першій половині вересня:

на річці Прип'ять - у створі гідрологічного поста Річиця (15%);

на її притоках - річках Стир (пост Млинок, 20%), Горинь (пост Оженин, 11), Случ (пости Звягель, Сарни, 16-19%), Уборть (пост Перга, 13%);

на річці Західний Буг (пост Литовеж, 8%);

на річці Південний Буг (пости Тростянчик, Пирогівці - 7% та пости Підгір'я і Олександрівка - 17-19% відповідно);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Ворскла (пост Кобеляки, 16%), Рось (пост Корсунь-Шевченківський, 13%), Сула (пост Ромни, 6%), Удай (пост Прилуки, 5%);

на річці Дністер - у створах постів Самбір (5%), Галич (11%), Заліщики (13%);

по загальному припливу до Дністровського водосховища (12%);

на річці Сірет (пост Сторожинець, 19%);

на річках Закарпаття - Латориця (Мукачеве, 15%), Уж (пост Ужгород, 10%).

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Чому ситуація на річках зараз небезпечна

В УкрГМЦ повідомили, що більшою та в межах норми наймаловоднішого місяця водність спостерігалася лише:

на річці Інгулець - у створі поста Кривий Ріг (що спричинено роботою каналу Дніпро-Інгулець);

на річці Сіверський Донець біля Ізюма.

Тим часом на решті річок, гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення, показники виявилися нижчими за середнє багаторічне значення наймаловоднішого місяця року (допоміжний критерій).

В яких річках води катастрофічно мало

Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась впродовж вересня (у % від значення екологічної витрати):

на притоках Прип'яті - річках Горинь (пост Оженин, 51%), Стир (пост Луцьк, 89%), Уборть (пост Рудня Іванівська, 88%);

на Західному Бузі (пост Литовеж, 47%);

на Південному Бузі (пости Тростянчик - 41%, Пирогівці - 44%, Підгір'я - 99%);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Сула (пост Ромни, 68%), Псел (пост Гадяч, 86%), Ворскла (пост Кобеляки, 98%);

на Дністрі (пости Самбір - 95%, Галич - 70%, Заліщики - 71%);

на річках суббасейну Тиси - Уж (пост Ужгород, 71%), Латориця (пост Мукачеве, 92%);

на річці Дунай (пост Ізмаїл, 87%).

В УкрГМЦ наголосили, що така ситуація є критичною для функціонування екосистем річок.

Які водні артерії України "зупинились"

Відсутність стоку річки впродовж перших 15 днів вересня, за даними експертів, спостерігалась:

на Прип'яті (у створі гідрологічного поста Люб'язь);

на її притоці - річці Стохід (біля поста Любешів);

на притоці Середнього Дніпра - річці Трубіж (пост Переяслав).

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Чим викликана гідрологічна посуха цього року

В Укргідрометцентрі розповіли, що цього року через гідрологічну посуху було оголошено ІІІ рівень небезпеки ("коричневий").

Згідно з Переліком гідрологічних явищ I, II, III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України, "коричневий" - найвищий рівень небезпеки, який сигналізує про низькі рівні води (критичний дефіцит води, маловоддя).

Така ситуація, за словами спеціалістів, викликана поєднанням низки несприятливих гідрометеорологічних явищ:

слабковиражене водопілля;

значний дефіцит опадів (особливо на Заході країни);

активне випарування.

"Все це призвело до активного виснаженням руслових запасів і в результаті - зниження водності річок до значень нижче критеріїв маловоддя вже починаючи з травня-червня", - уточнили в УкрГМЦ.

Пізніше (впродовж липня) спостерігалось лише подальше погіршення ситуації.

"Вирубка лісів та активна забудова Карпат має вплив, але переважно локальний та потребує детальнішого дослідження науковцями", - додали в УкрГМЦ.

Повідомляється, що в цілому формування такої низької водності, особливо на Заході України (так само, як і на річках Франції, на Рейні, Дунаї), пов'язане безпосередньо:

з глобальними процесами зміни клімату ;

; зі значним дефіцитом опадів.

Так, впродовж літа на річках басейну Дністра та суббасейнів Тиси, Західного Бугу, Прип'яті - випало в середньому лише 50-60% норми опадів за цей період.

На решті басейнів річок України - кількість опадів була в межах 60-80% норми.