Третий уровень опасности: каким рекам Украины рекордно не хватает воды в начале осени

В Украине наблюдается масштабная гидрологическая засуха. Не спасает ситуацию даже снижение температуры воздуха в начале сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Почему важно следить за водностью рек

Водность украинских рек контролируется с целью оценивания наступления (или же вероятности наступления) маловодья. То есть гидрологической засухи.

Это необходимо, ведь гидрологический режим многих водных артерий влияет:

на работу водозависимых секторов экономики;

на водообеспечение населения Украины.

Недавно специалисты УкрГМЦ выполнили оперативную оценку водности основных рек Украины за 15 дней сентября 2026 года - в створах действующих гидрологических постов.

Средние расходы воды за этот период были оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.

Именно оно определяет:

основные критерии;

вспомогательные критерии - для оценивания наступления (угрозы наступления) маловодья.

В каких реках воды в начале осени больше всего

Больше нормы (434%) водность в первой половине сентября отмечалась на реке Ингулец (пост Кривой Рог).

Между тем близкой к норме (97%) водность наблюдалась на реке Северский Донец (пост Изюм).

Где водность оказалась меньше нормы

Меньше нормы (51-72%) водность в течение первых 15 дней сентября отмечалась:

на Днепре (пост Неданчичи);

на Десне и ее притоке - реке Сейм (в пределах Украины);

на реках суббассейна Среднего Днепра - Псел (пост Сумы) и Ворскла (пост Чернеччина);

на реке суббассейна Нижнего Днепра - Самара (пост Кочережки);

на притоке Южного Буга - реке Ингул (пост Кропивницкий);

на реке Северский Донец (посты Чугуев, Змиев);

на реке Западный Буг (Каменка-Бугская);

на притоке Припяти - реке Горынь (пост Ямполь);

по боковому притоку в Днепровское водохранилище.

В каких реках воды значительно меньше нормы

Значительно меньше нормы (31-46%) водность наблюдалась в первой половине сентября:

на приустьевом участке Припяти;

по общему притоку воды в Киевское водохранилище;

на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (пост Житомир), Ирша (пост Украинка), Псел (пост Запсилье);

в нижнем течении реки Сула (пост Лубны);

на реке Орель (пост Царичанка);

на реке Тиса (пост Рахов);

на притоке Северского Донца - реке Уда (Уды);

на украинском участке Дуная (посты Рени, Измаил).

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Где ситуация близка к критериям маловодья

Близкой к критериям маловодья (21-29%) водность за 15 дней сентября отмечалась:

на притоках Припяти - реках Стырь (пост Луцк), Горынь (пост Деражное), Уборть (пост Рудня Ивановская);

на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (пост Иванков), Рось (пост Фесюры), Псел (пост Гадяч);

на реке Южный Буг (пост Селище);

на его притоке - реке Синюха;

по боковому притоку в Кременчугское и Каменское водохранилища;

на реке Прут (пост Черновцы);

на реке Тиса (пост Вилок);

на притоке Днестра - реке Стрый (Верхнее Синевидное).

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Где маловодье наблюдалось и усиливалось

Наблюдалось и усиливалось маловодье (по основному критерию оценки) в первой половине сентября:

на реке Припять - в створе гидрологического поста Ричица (15%);

на ее притоках - реках Стырь (пост Млынок, 20%), Горынь (пост Оженин, 11), Случ (посты Звягель, Сарны, 16-19%), Уборть (пост Перга, 13%);

на реке Западный Буг (пост Литовеж, 8%);

на реке Южный Буг (посты Тростянчик, Пироговцы - 7% и посты Подгорья и Александровка - 17-19% соответственно);

на реках суббассейна Среднего Днепра - Ворскла (пост Кобеляки, 16%), Рось (пост Корсунь-Шевченковский, 13%), Сула (пост Ромны, 6%), Удай (пост Прилуки, 5%);

на реке Днестр - в створах постов Самбор (5%), Галич (11%), Залещики (13%);

по общему притоку в Днестровское водохранилище (12%);

на реке Сирет (пост Сторожинец, 19%);

на реках Закарпатья - Латорица (Мукачево, 15%), Уж (пост Ужгород, 10%).

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Почему ситуация на реках сейчас опасна

В УкрГМЦ сообщили, что большая и в пределах нормы самого маловодного месяца водность наблюдалась лишь:

на реке Ингулец - в створе поста Кривой Рог (что вызвано работой канала Днепр-Ингулец);

на реке Северский Донец возле Изюма.

Между тем на остальных реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения, показатели оказались ниже среднего многолетнего значения самого маловодного месяца года (вспомогательный критерий).

В каких реках воды катастрофически мало

Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась в течение сентября (в % от значения экологического расхода):

на притоках Припяти - реках Горынь (пост Оженин, 51%), Стырь (пост Луцк, 89%), Уборть (пост Рудня Ивановская, 88%);

на Западном Буге (пост Литовеж, 47%);

на Южном Буге (посты Тростянчик - 41%, Пироговцы - 44%, Подгорье - 99%);

на реках суббассейна Среднего Днепра - Сула (пост Ромны, 68%), Псел (пост Гадяч, 86%), Ворскла (пост Кобеляки, 98%);

на Днестре (посты Самбор - 95%, Галич - 70%, Залещики - 71%);

на реках суббассейна Тисы - Уж (пост Ужгород, 71%), Латорица (пост Мукачево, 92%);

на реке Дунай (пост Измаил, 87%).

В УкрГМЦ подчеркнули, что такая ситуация является критической для функционирования экосистем рек.

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Какие водные артерии Украины "остановились"

Отсутствие стока реки в течение первых 15 дней сентября, по данным экспертов, наблюдалось:

на Припяти (в створе гидрологического поста Любязь);

на ее притоке - реке Стоход (возле поста Любешов);

на притоке Среднего Днепра - реке Трубеж (пост Переяслав).

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Чем вызвана гидрологическая засуха в этом году

В Укргидрометцентре рассказали, что в этом году из-за гидрологической засухи был объявлен ІІІ уровень опасности ("коричневый").

Согласно Перечню гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины, "коричневый" - самый высокий уровень опасности, сигнализирующий о низких уровнях воды (критический дефицит воды, маловодье).

Такая ситуация, по словам специалистов, вызвана сочетанием ряда неблагоприятных гидрометеорологических явлений:

слабовыраженное половодье;

значительный дефицит осадков (особенно на Западе);

активное испарение.

"Все это привело к активному истощению русловых запасов и в результате - снижению водности рек до значений ниже критериев маловодья уже начиная с мая-июня", - уточнили в УкрГМЦ.

Позже (в течение июля) наблюдалось лишь дальнейшее ухудшение ситуации.

"Вырубка лесов и активная застройка Карпат имеет влияние, но преимущественно локальное и требует более детального исследования учеными", - добавили в УкрГМЦ.

Сообщается, что в целом формирование столь низкой водности, особенно на Западе Украины (так же, как и на реках Франции, на Рейне, Дунае), связано непосредственно:

с глобальными процессами изменения климата ;

; со значительным дефицитом осадков.

Так, в течение лета на реках бассейна Днестра и суббассейнов Тисы, Западного Буга, Припяти - выпало в среднем лишь 50-60% нормы осадков за этот период.

На остальных бассейнах рек Украины - количество осадков было в пределах 60-80% нормы.