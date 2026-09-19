Третий уровень опасности: каким рекам Украины рекордно не хватает воды в начале осени
В Украине наблюдается масштабная гидрологическая засуха. Не спасает ситуацию даже снижение температуры воздуха в начале сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Почему важно следить за водностью рек
Водность украинских рек контролируется с целью оценивания наступления (или же вероятности наступления) маловодья. То есть гидрологической засухи.
Это необходимо, ведь гидрологический режим многих водных артерий влияет:
- на работу водозависимых секторов экономики;
- на водообеспечение населения Украины.
Недавно специалисты УкрГМЦ выполнили оперативную оценку водности основных рек Украины за 15 дней сентября 2026 года - в створах действующих гидрологических постов.
Средние расходы воды за этот период были оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.
Именно оно определяет:
- основные критерии;
- вспомогательные критерии - для оценивания наступления (угрозы наступления) маловодья.
В каких реках воды в начале осени больше всего
Больше нормы (434%) водность в первой половине сентября отмечалась на реке Ингулец (пост Кривой Рог).
Между тем близкой к норме (97%) водность наблюдалась на реке Северский Донец (пост Изюм).
Где водность оказалась меньше нормы
Меньше нормы (51-72%) водность в течение первых 15 дней сентября отмечалась:
- на Днепре (пост Неданчичи);
- на Десне и ее притоке - реке Сейм (в пределах Украины);
- на реках суббассейна Среднего Днепра - Псел (пост Сумы) и Ворскла (пост Чернеччина);
- на реке суббассейна Нижнего Днепра - Самара (пост Кочережки);
- на притоке Южного Буга - реке Ингул (пост Кропивницкий);
- на реке Северский Донец (посты Чугуев, Змиев);
- на реке Западный Буг (Каменка-Бугская);
- на притоке Припяти - реке Горынь (пост Ямполь);
- по боковому притоку в Днепровское водохранилище.
В каких реках воды значительно меньше нормы
Значительно меньше нормы (31-46%) водность наблюдалась в первой половине сентября:
- на приустьевом участке Припяти;
- по общему притоку воды в Киевское водохранилище;
- на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (пост Житомир), Ирша (пост Украинка), Псел (пост Запсилье);
- в нижнем течении реки Сула (пост Лубны);
- на реке Орель (пост Царичанка);
- на реке Тиса (пост Рахов);
- на притоке Северского Донца - реке Уда (Уды);
- на украинском участке Дуная (посты Рени, Измаил).
Где ситуация близка к критериям маловодья
Близкой к критериям маловодья (21-29%) водность за 15 дней сентября отмечалась:
- на притоках Припяти - реках Стырь (пост Луцк), Горынь (пост Деражное), Уборть (пост Рудня Ивановская);
- на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (пост Иванков), Рось (пост Фесюры), Псел (пост Гадяч);
- на реке Южный Буг (пост Селище);
- на его притоке - реке Синюха;
- по боковому притоку в Кременчугское и Каменское водохранилища;
- на реке Прут (пост Черновцы);
- на реке Тиса (пост Вилок);
- на притоке Днестра - реке Стрый (Верхнее Синевидное).
Где маловодье наблюдалось и усиливалось
Наблюдалось и усиливалось маловодье (по основному критерию оценки) в первой половине сентября:
- на реке Припять - в створе гидрологического поста Ричица (15%);
- на ее притоках - реках Стырь (пост Млынок, 20%), Горынь (пост Оженин, 11), Случ (посты Звягель, Сарны, 16-19%), Уборть (пост Перга, 13%);
- на реке Западный Буг (пост Литовеж, 8%);
- на реке Южный Буг (посты Тростянчик, Пироговцы - 7% и посты Подгорья и Александровка - 17-19% соответственно);
- на реках суббассейна Среднего Днепра - Ворскла (пост Кобеляки, 16%), Рось (пост Корсунь-Шевченковский, 13%), Сула (пост Ромны, 6%), Удай (пост Прилуки, 5%);
- на реке Днестр - в створах постов Самбор (5%), Галич (11%), Залещики (13%);
- по общему притоку в Днестровское водохранилище (12%);
- на реке Сирет (пост Сторожинец, 19%);
- на реках Закарпатья - Латорица (Мукачево, 15%), Уж (пост Ужгород, 10%).
Почему ситуация на реках сейчас опасна
В УкрГМЦ сообщили, что большая и в пределах нормы самого маловодного месяца водность наблюдалась лишь:
- на реке Ингулец - в створе поста Кривой Рог (что вызвано работой канала Днепр-Ингулец);
- на реке Северский Донец возле Изюма.
Между тем на остальных реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения, показатели оказались ниже среднего многолетнего значения самого маловодного месяца года (вспомогательный критерий).
В каких реках воды катастрофически мало
Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась в течение сентября (в % от значения экологического расхода):
- на притоках Припяти - реках Горынь (пост Оженин, 51%), Стырь (пост Луцк, 89%), Уборть (пост Рудня Ивановская, 88%);
- на Западном Буге (пост Литовеж, 47%);
- на Южном Буге (посты Тростянчик - 41%, Пироговцы - 44%, Подгорье - 99%);
- на реках суббассейна Среднего Днепра - Сула (пост Ромны, 68%), Псел (пост Гадяч, 86%), Ворскла (пост Кобеляки, 98%);
- на Днестре (посты Самбор - 95%, Галич - 70%, Залещики - 71%);
- на реках суббассейна Тисы - Уж (пост Ужгород, 71%), Латорица (пост Мукачево, 92%);
- на реке Дунай (пост Измаил, 87%).
В УкрГМЦ подчеркнули, что такая ситуация является критической для функционирования экосистем рек.
Какие водные артерии Украины "остановились"
Отсутствие стока реки в течение первых 15 дней сентября, по данным экспертов, наблюдалось:
- на Припяти (в створе гидрологического поста Любязь);
- на ее притоке - реке Стоход (возле поста Любешов);
- на притоке Среднего Днепра - реке Трубеж (пост Переяслав).
Чем вызвана гидрологическая засуха в этом году
В Укргидрометцентре рассказали, что в этом году из-за гидрологической засухи был объявлен ІІІ уровень опасности ("коричневый").
Согласно Перечню гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины, "коричневый" - самый высокий уровень опасности, сигнализирующий о низких уровнях воды (критический дефицит воды, маловодье).
Такая ситуация, по словам специалистов, вызвана сочетанием ряда неблагоприятных гидрометеорологических явлений:
- слабовыраженное половодье;
- значительный дефицит осадков (особенно на Западе);
- активное испарение.
"Все это привело к активному истощению русловых запасов и в результате - снижению водности рек до значений ниже критериев маловодья уже начиная с мая-июня", - уточнили в УкрГМЦ.
Позже (в течение июля) наблюдалось лишь дальнейшее ухудшение ситуации.
"Вырубка лесов и активная застройка Карпат имеет влияние, но преимущественно локальное и требует более детального исследования учеными", - добавили в УкрГМЦ.
Сообщается, что в целом формирование столь низкой водности, особенно на Западе Украины (так же, как и на реках Франции, на Рейне, Дунае), связано непосредственно:
- с глобальными процессами изменения климата;
- со значительным дефицитом осадков.
Так, в течение лета на реках бассейна Днестра и суббассейнов Тисы, Западного Буга, Припяти - выпало в среднем лишь 50-60% нормы осадков за этот период.
На остальных бассейнах рек Украины - количество осадков было в пределах 60-80% нормы.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких реках Украины показатели водности на фоне слабого весеннего половодья и последующих погодных условий были критическими уже в июле.
Кроме того, мы объясняли, какие сюрпризы готовит погода в эти выходные и когда начнется ощутимое похолодание.
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