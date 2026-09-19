Закінчив війни, ввів тарифи та вдарив по Ірану. Трамп озвучив 25 досягнень за час при владі

Президент США Дональд Трамп опублікував список 25 своїх головних досягнень, які, як він вважає, досяг у період 2025 та 2026 років. Серед них завершення 8 воєн, тарифна політика та багато іншого

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social .

У підписі до свого списку Трамп написав, що це 25 головних його досягнень за "третій президентський термін". Відразу пояснимо, що Трамп був і залишається президентом США двічі, але він не визнає своєї поразки на виборах 2020 року, і тому називає нинішній термін третім.

Вибори в США та війна в Україні

Нагадаємо, що днями Reuters повідомило, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа трохи зріс після падіння до рекордно низького рівня. Водночас, позиції його Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу погіршилися.

Також зазначимо, що Трамп із самого початку, як знову балотувався на пост президента США, обіцяв закінчити війну з Україною за 24 години після перемоги. Однак цього не сталося ні після перемоги, ні після вступу на посаду, ні через рік президентства.

Декілька днів тому він знову коментував цю тему ісказав, що врегулювання війни Росії проти України може бути досягнуто найближчим часом. За його словами, це найскладніший конфлікт серед усіх, що він намагався вирішити.