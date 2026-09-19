Закінчив війни, ввів тарифи та вдарив по Ірану. Трамп озвучив 25 досягнень за час при владі
Президент США Дональд Трамп опублікував список 25 своїх головних досягнень, які, як він вважає, досяг у період 2025 та 2026 років. Серед них завершення 8 воєн, тарифна політика та багато іншого
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.
У підписі до свого списку Трамп написав, що це 25 головних його досягнень за "третій президентський термін". Відразу пояснимо, що Трамп був і залишається президентом США двічі, але він не визнає своєї поразки на виборах 2020 року, і тому називає нинішній термін третім.
Щодо досягнень, за словами Трампа, він досягнув наступного:
- забезпечив найнадійніше захищений в історії країни південний рубіж - за останні 16 місяців у США не було допущено жодного нелегального мігранта;
- підписано закон Лейкен Райлі, щоб небезпечні злочинці – нелегальні мігранти - опинилися за межами вулиць міст;
- досяг найзначнішого падіння рівня вбивств за всю історію спостережень - до найнижчого показника за 125 років, з 1900 року;
- підписав найбільше в історії США зниження податків, включаючи скасування податку на чайові, понаднормову роботу та виплати із соціального забезпечення для літніх американців;
- забезпечив зобов'язання щодо залучення 19,2 трлн доларів нових інвестицій у США;
- ввів історичні тарифи, щоб повернути виробництво в США, включаючи 50% мита на імпортну мідь, алюміній і сталь, а також 25% мита на імпортні автомобілі;
- з виборів фондовий ринок 80 разів встановлював нові історичні максимуми;
- вже сьогодні у США працює більше людей, ніж будь-коли в історії країни;
- забезпечив найбільші в історії інвестиції в армію США – 1 трлн доларів цього року і, як очікується, 1,5 трлн доларів у наступному році;
- захопив і притягнув до відповідальності диктатора Венесуели, що знаходився в розшуку, Ніколаса Мадуро;
- ліквідував потенціал Ірану зі збагачення урану, щоб гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю;
- провів численні успішні військові удари по наркокартелям. Підсумок – потік фентанілу через кордон США скоротився на 60%;
- домовився про угоди про режим найбільшого сприяння, щоб знизити вартість багатьох рецептурних ліків, усунувши різницю у цінах 300, 400, 500 і 600 відсотків;
- покінчив із "зеленим новим обманом", оголосив надзвичайний стан у сфері енергетики і почав втілюватися принцип "бурі, дитинко, бурі";
- скасував "божевільний" мандат на електромобілі та інші згубні норми для автопромисловості США;
- американський експорт злетів до найвищого рівня в історії США - цього року країна йде до показника 2,3 трлн доларів експорту товарів;
- скасував усі дискримінаційні політики "різноманіття, рівності та інклюзивності" у всьому федеральному уряді та приватному секторі;
- заборонив чоловікам брати участь у жіночих спортивних змаганнях;
- заборонив трансгендерну ідеологію та критичну расову теорію у школах;
- запустив рахунок Трампа - інвестиційні рахунки без сплати податків для кожної американської дитини, починаючи з 8000 доларів для кожної новонародженої дитини;
- за перші 12 місяців врегулював 8 війн, уклавши історичні мирні угоди, у тому числі поклав край війні в Газі;
- добився повернення всіх живих заручників їхнім сім'ям, а також повернення тіл загиблих заручників;
- призупинив прийом усіх біженців у США, у тому числі із Сомалі та інших небезпечних регіонів;
- направив Національну гвардію для відновлення законності та порядку у Вашингтоні, Мемфісі та Новому Орлеані;
- зробив англійську мову офіційною мовою США.
Вибори в США та війна в Україні
Нагадаємо, що днями Reuters повідомило, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа трохи зріс після падіння до рекордно низького рівня. Водночас, позиції його Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу погіршилися.
Також зазначимо, що Трамп із самого початку, як знову балотувався на пост президента США, обіцяв закінчити війну з Україною за 24 години після перемоги. Однак цього не сталося ні після перемоги, ні після вступу на посаду, ні через рік президентства.
Декілька днів тому він знову коментував цю тему ісказав, що врегулювання війни Росії проти України може бути досягнуто найближчим часом. За його словами, це найскладніший конфлікт серед усіх, що він намагався вирішити.