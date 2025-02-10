Трамп нібито говорив з Путіним, а 28 бригада збила Су-25: новини за вихідні

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Тим часом цими вихідними українські військові на околицях Торецька знищили ворожий Су-25.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Трамп поговорив з Путіним

Вчора, 9 лютого, Трамп заявив, що поговорив з російським диктатором Путіним.

Американський лідер заявив, що хотів спробувати домовитися з главою Кремля про припинення війни РФ з Україною.

Зауважимо, що ще 7 лютого Трамп заявляв, що, ймовірно, поговорить з Путіним. Тоді він згадав про хороші відносини з російським диктатором.

Раніше президент США Трамп також говорив про те, що він може незабаром зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським. За словами американського лідера, зустріч має відбутися у Вашингтоні, оскільки до Києва він поки що не збирається.

Під Торецьком знищили ворожий Су-25

В суботу, 8 лютого, на околицях Торецька знищили ворожий Су-25. Однак, як раніше писало РБК-Україна військові 28-ї ОМБр, ймовірно, пошкодили ворожий гелікоптер.

Наразі відомо, що ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збив стрілець з Дубенщини. Детальніше про стрільця та його героїчний вчинок можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Пізніше того ж дня військові показали залишки збитого під Торецьком Су-25.

Папа Римський не зміг закінчити проповідь через проблеми з диханням

Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це нападом бронхіту.

"Тепер я перепрошую і прошу майстра продовжувати читати, тому що мені важко дихати", - сказав понтифік.

Маск зажадав закриття "Радіо Свобода" та "Голос Америки"

Американський мільярдер Ілон Маск який отримав статус спеціального держслужбовця в адміністрації президента США Дональда Трампа, закликав закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

Він вважає, що ці медіа марно витрачають гроші платників податків.

Відключення країн Балтії від енергосистеми Росії

У суботу, 8 лютого, країни Балтії запланували завершити від'єднання від російської енергосистеми, розірвавши таким чином історичні зв'язки з Москвою у сфері енергетики. У результаті процес пішов успішно.

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас виступив з заявою про відключення країн Балтії від енергомережі РФ.

Вже наступного дня стало відомо, що країни Балтії синхронізувалися з енергомережею ЄС.

Після чого президент Естонії закликав ЄС серйозно розглянути повне торгове ембарго проти РФ.

В Україні запускають проект посилення піхоти безпілотниками

В Україні запускають революційний проект "Лінія Дронів". Він кардинально посилить українські бригади та буде масштабувати досвід ефективного знищення противника.

В матеріалі РБК-Україна можна дізнатись, що міністр оборони України Рустем Умєров розповів про цей проект.

"Укренерго" попередило про обмеження електропостачання 10 лютого

Сьогодні в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В компанії попередили, що обмеження будуть застосовані з 06:00 до 21:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.