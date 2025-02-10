Трамп нібито говорив з Путіним, а 28 бригада збила Су-25: новини за вихідні
Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Тим часом цими вихідними українські військові на околицях Торецька знищили ворожий Су-25.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Трамп поговорив з Путіним
Вчора, 9 лютого, Трамп заявив, що поговорив з російським диктатором Путіним.
Американський лідер заявив, що хотів спробувати домовитися з главою Кремля про припинення війни РФ з Україною.
Зауважимо, що ще 7 лютого Трамп заявляв, що, ймовірно, поговорить з Путіним. Тоді він згадав про хороші відносини з російським диктатором.
Раніше президент США Трамп також говорив про те, що він може незабаром зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським. За словами американського лідера, зустріч має відбутися у Вашингтоні, оскільки до Києва він поки що не збирається.
Під Торецьком знищили ворожий Су-25
В суботу, 8 лютого, на околицях Торецька знищили ворожий Су-25. Однак, як раніше писало РБК-Україна військові 28-ї ОМБр, ймовірно, пошкодили ворожий гелікоптер.
Наразі відомо, що ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збив стрілець з Дубенщини. Детальніше про стрільця та його героїчний вчинок можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Пізніше того ж дня військові показали залишки збитого під Торецьком Су-25.
Папа Римський не зміг закінчити проповідь через проблеми з диханням
Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це нападом бронхіту.
"Тепер я перепрошую і прошу майстра продовжувати читати, тому що мені важко дихати", - сказав понтифік.
Маск зажадав закриття "Радіо Свобода" та "Голос Америки"
Американський мільярдер Ілон Маск який отримав статус спеціального держслужбовця в адміністрації президента США Дональда Трампа, закликав закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки".
Він вважає, що ці медіа марно витрачають гроші платників податків.
Відключення країн Балтії від енергосистеми Росії
У суботу, 8 лютого, країни Балтії запланували завершити від'єднання від російської енергосистеми, розірвавши таким чином історичні зв'язки з Москвою у сфері енергетики. У результаті процес пішов успішно.
Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас виступив з заявою про відключення країн Балтії від енергомережі РФ.
Вже наступного дня стало відомо, що країни Балтії синхронізувалися з енергомережею ЄС.
Після чого президент Естонії закликав ЄС серйозно розглянути повне торгове ембарго проти РФ.
В Україні запускають проект посилення піхоти безпілотниками
В Україні запускають революційний проект "Лінія Дронів". Він кардинально посилить українські бригади та буде масштабувати досвід ефективного знищення противника.
В матеріалі РБК-Україна можна дізнатись, що міністр оборони України Рустем Умєров розповів про цей проект.
"Укренерго" попередило про обмеження електропостачання 10 лютого
Сьогодні в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
В компанії попередили, що обмеження будуть застосовані з 06:00 до 21:00.
Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.