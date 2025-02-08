Не тільки Су-25. Воїни 28-ї ОМБр, ймовірно, пошкодили ворожий гелікоптер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

За даними військових, на околицях Торецька зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО "Іглою" відправив російський Су-25 "на вічну стоянку".

"Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача - наші розрахунки FPV операторів R.V. та батальйон безпілотних систем не дали йому це зробити. У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту.", - пояснили в бригаді.

До того, за даними військових, пілот ворожого Су-25 так і залишився кинутий.

"Мабуть не русскій, бо як відомо: “русскіє своїх не кидають." Кого кинули - той не свій", - зауважили в бригаді.