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Не тільки Су-25. Воїни 28-ї ОМБр, ймовірно, пошкодили ворожий гелікоптер

Україна, Субота 08 лютого 2025 17:16
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Не тільки Су-25. Воїни 28-ї ОМБр, ймовірно, пошкодили ворожий гелікоптер Фото: воїни 28-ї ОМБр знищили російський Су-25 (РОСЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський Су-25. Водночас, ймовірно, було пошкоджено ворожий гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

За даними військових, на околицях Торецька зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО "Іглою" відправив російський Су-25 "на вічну стоянку".

"Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача - наші розрахунки FPV операторів R.V. та батальйон безпілотних систем не дали йому це зробити. У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту.", - пояснили в бригаді.

До того, за даними військових, пілот ворожого Су-25 так і залишився кинутий.

"Мабуть не русскій, бо як відомо: “русскіє своїх не кидають." Кого кинули - той не свій", - зауважили в бригаді.

Фейк про захоплення Торецьку

Вчора вдень у Міністерстві оборони Росії заявили про захоплення Торецька. Однак до вечора в Збройних силах України спростували російський фейк про захоплення Торецька.

Зауважимо, що в коментарі РБК-Україна голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, чому, на його думку, росіяни вкинули фейк про захват Торецька.

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Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку
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