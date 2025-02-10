Трамп якобы говорил с Путиным, а 28 бригада сбила Су-25: новости за выходные
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Между тем в эти выходные украинские военные в окрестностях Торецка уничтожили вражеский Су-25.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Трамп поговорил с Путиным
Вчера, 9 февраля, Трамп заявил, что поговорил с российским диктатором Путиным.
Американский лидер заявил, что хотел попытаться договориться с главой Кремля о прекращении войны РФ с Украиной.
Заметим, что еще 7 февраля Трамп заявлял, что, вероятно, поговорит с Путиным. Тогда он упомянул о хороших отношениях с российским диктатором.
Ранее президент США Трамп также говорил о том, что он может вскоре встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, встреча должна состояться в Вашингтоне, поскольку в Киев он пока не собирается.
Под Торецком уничтожили вражеский Су-25
В субботу, 8 февраля, в окрестностях Торецка уничтожили вражеский Су-25. Однако, как ранее писало РБК-Украина военные 28-й ОМБр, вероятно, повредили вражеский вертолет.
Сейчас известно, что вражеский самолет метким выстрелом из ПЗРК сбил стрелок из Дубенщины. Подробнее о стрелке и его героическом поступке можно узнать в материале РБК-Украина.
Позже в тот же день военные показали остатки сбитого под Торецком Су-25.
Папа Римский не смог закончить проповедь из-за проблем с дыханием
Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это приступом бронхита.
"Теперь я извиняюсь и прошу мастера продолжать читать, потому что мне трудно дышать", - сказал понтифик.
Маск потребовал закрытия "Радио Свобода" и "Голос Америки"
Американский миллиардер Илон Маск, который получил статус специального госслужащего в администрации президента США Дональда Трампа, призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки".
Он считает, что эти медиа напрасно тратят деньги налогоплательщиков.
Отключение стран Балтии от энергосистемы России
В субботу, 8 февраля, страны Балтии запланировали завершить отсоединение от российской энергосистемы, разорвав таким образом исторические связи с Москвой в сфере энергетики. В результате процесс пошел успешно.
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил с заявлением об отключении стран Балтии от энергосети РФ.
Уже на следующий день стало известно, что страны Балтии синхронизировались с энергосетью ЕС.
После чего президент Эстонии призвал ЕС серьезно рассмотреть полное торговое эмбарго против РФ.
В Украине запускают проект усиления пехоты беспилотниками
В Украине запускают революционный проект "Линия дронов". Он кардинально усилит украинские бригады и будет масштабировать опыт эффективного уничтожения противника.
В материале РБК-Украина можно узнать, что министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об этом проекте.
"Укрэнерго" предупредило об ограничении электроснабжения 10 февраля
Сегодня в Украине будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
В компании предупредили, что ограничения будут применены с 06:00 до 21:00.
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак.
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