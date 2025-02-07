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Трамп допустив зустріч із Зеленським наступного тижня

Вашингтон, П'ятниця 07 лютого 2025 19:59
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Трамп допустив зустріч із Зеленським наступного тижня Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні.

Як передає РБК-Україна, заяву Трампа наводить Barron's.

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", - зазначив американський лідер.

Також він відповів на запитання про те, де саме може пройти зустріч.

"Це може бути Вашингтон. Ну, я не збираюся їхати туди (до Києва - ред.)", - додав він.

Остання зустріч Зеленського із Трампом

Нагадаємо, востаннє президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп бачилися 7 грудня у Парижі, коли там проходила церемонія відкриття собору Паризької Богоматері. У зустрічі також взяв участь президент Франції Еммануель Макрон.

За даними Reuters, під час переговорів голова української держави пояснював Трампу потребу у гарантіях безпеки, оскільки недостатньо просто припинити вогонь.

При цьому видання з посиланням на власні джерела писало, що Зеленський намагався пояснити Трампу, що російський диктатор Володимир Путін "вже не той, що був у 2017-му".

До слова, кілька днів тому керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США з національної безпеки Майком Волтцем. Сторони обговорили організацію контактів між президентом Володимиром Зеленським та президентом Дональдом Трампом "найближчим часом".

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