Папа Римський не зміг закінчити проповідь через проблеми з диханням, - ANSA

Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це нападом бронхіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство ANSA .

Папа Римський проводив проповідь у неділю у Ватикані. Однак він був змушений її скоротити.

"Тепер я перепрошую і прошу майстра продовжувати читати, тому що мені важко дихати", - сказав понтифік.