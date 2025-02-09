Країни Балтії синхронізувалися з енергомережею ЄС

Естонія, Латвія та Литва завершили процес відключення від російської енергосистеми. І сьогодні, 9 лютого, повністю синхронізувалися з континентальною мережею ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської комісії.

Цей крок забезпечує більшу енергетичну безпеку і можливість користуватися перевагами об'єднаної енергетичної системи ЄС.

Синхронізація з енергомережею ЄС стала значним кроком до енергетичної незалежності країн Балтії після більш ніж двадцятирічної підготовки.

Відключення країн Балтії від Росії

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, у суботу, 8 лютого, країни Балтії запланували завершити від'єднання від російської енергосистеми, розірвавши таким чином історичні зв'язки з Москвою у сфері енергетики. У результаті процес пішов успішно.

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас виступив з заявою про відключення країн Балтії від енергомережі РФ.

За кілька днів до відключення міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас підкреслив, що цей крок позбавить Росію можливості використовувати енергопостачання як інструмент геополітичного впливу.

Цю саму тезу сказала і глава зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас, зазначивши, що Росія більше не може використовувати енергетику як інструмент шантажу.

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