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"Укренерго" попередило про обмеження електропостачання 10 лютого: на кого пошириться

Україна, Неділя 09 лютого 2025 19:52
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"Укренерго" попередило про обмеження електропостачання 10 лютого: на кого пошириться Фото: "Укренерго" попередило про обмеження світла 10 лютого (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 10 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В компанії попередили, що обмеження будуть застосовані з 06:00 до 21:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в "Укренерго".

Натомість відомо, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

Зауважимо, що у п'ятницю, 7 лютого, в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. Про причини, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас нагадаємо, що у низці областей аварійно вимикали світло і 6 лютого. В "Укренерго" пояснювали, що 6 лютого, станом на 09:00, рівень споживання електроенергії був на 1,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня.

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Відключеня світла
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