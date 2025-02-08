Прем'єр-міністр Литви зробив заяву про відключення країн Балтії від енергомережі РФ

У суботу, 8 лютого, Литва, Латвія та Естонія остаточно від'єдналися від російської енергосистеми. Цей крок є важливим до енергетичної незалежності.

Про це заявив литовський прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Палуцкас додав, що цей крок країн Балтії зміцнює їхню енергетичну безпеку, поглиблює інтеграцію з Європою і забезпечує стабільне та надійне енергопостачання.

"Сильніше, стійкіше енергетичне майбутнє тепер у наших руках. Сьогодні вранці Литва разом із Латвією та Естонією зробила важливий крок до енергетичної незалежності, відключившись від контрольованої Росією електромережі", - написав він.

Відключення Литви, Латвії та Естонії від енергосистеми РФ

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні країни Балтії планували завершити від'єднання від російської енергосистеми, розірвавши таким чином історичні зв'язки з Москвою у сфері енергетики. У результаті процес пішов успішно.

За кілька днів до відключення міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас підкреслив, що цей крок позбавить Росію можливості використовувати енергопостачання як інструмент геополітичного впливу.

Цю саму тезу сказала і глава зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас, зазначивши, що Росія більше не може використовувати енергетику як інструмент шантажу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.