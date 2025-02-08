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Військові показали залишки збитого під Торецьком Су-25 (відео)

Україна, Субота 08 лютого 2025 22:59
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Військові показали залишки збитого під Торецьком Су-25 (відео) Фото: Су-25 збили під Торецьком (РОСЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Українські воїни знищили російський Су-25. Все, що залишилось від ворожого літака - це лише обвуглене залізяччя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

"Обвуглене залізяччя - все, що лишилось від російської "сушки", - підкреслили військові.

Українські розвідники зафільмували наслідки вдалої роботи воїнів зенітно-ракетного підрозділу 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО, в результаті якої був знищений російський Су-25.

"Фірмова "зетка", якою так пишаються окупанти, на відірваному крилі та розкидані в десятках метрів шматки заліза. Ця краса настільки зігріває душу, що від неї неможливо відірватись", - наголосили в бригаді.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 лютого, на околицях Торецька знищили ворожий Су-25. Однак, як раніше писало РБК-Україна військові 28-ї ОМБр, ймовірно, пошкодили ворожий гелікоптер.

Наразі відомо, що ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збив стрілець з Дубенщини. Детальніше про стрільця та його героїчний вчинок можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Су-25 Торецьк Війна Росії проти України Окупанти
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Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку
Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку
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