"Лінія Дронів". В Україні запускають проект посилення піхоти безпілотниками
В Україні запускають революційний проект "Лінія Дронів". Він кардинально посилить українські бригади та буде масштабувати досвід ефективного знищення противника.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання. Робимо фокус на кращих підрозділах БпЛА. "Лінія Дронів" масштабуватиме найефективніші безпілотні системи у Сухопутних військах та Держприкордонслужбі", - йдеться у повідомленні.
Умєров зазначив, що перший етап охоплює п'ять елітних полків і бригад. Зокрема:
- 20 окремий полк "К-2";
- 429 полк "Ахіллес";
- 427 полк "РАРОГ";
- 414 бригада "Птахи Мадяра";
- полк "Фенікс" (бригада "Помста").
За словами міністра, буде поєднано піхоту та БпЛА в єдину ударну систему, що у свою чергу дозволить:
- формувати killzone (зону ураження) глибиною 10-15 км, де ворог не зможе рухатися без втрат;
- надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття;
- виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій.
Він додав, що це кардинально змінить тактику бою, даючи українським воїнам вирішальну перевагу.
"Дякую президенту України за ініціативу та всьому оборонно-промисловому комплексу, який 24/7 розвиває наші безпілотні технології. Масштабуємо технологічну перевагу. Змінюємо хід війни. Знищуємо ворога", - резюмував Умєров.
Нагадаємо, сьогодні заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що рівень забезпечення ЗСУ у 2025 році становить уже близько 200 тисяч дронів на місяць, включно з FPV.
"Рівень забезпеченості наших військових на полі бою не став гіршим за той рівень, який був протягом літа-осені минулого року. Інше питання, якщо взяти безпілотні системи, особливо FPV-дрони, то ми починали перший квартал 2024 року з 20 тисяч на місяць у середньому, сьогодні цей показник близько 200 тисяч на місяць і йде до зростання", - повідомив він.
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