Президент Естонії закликав ЄС серйозно розглянути повне торгове ембарго проти РФ
Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Євросоюзу слід серйозно розглянути запровадження повного торгового ембарго проти Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Естонії.
Каріс зауважив, що Євросоюзу слід серйозно розглянути запровадження повного торгового ембарго проти Росії.
"Європейський Союз повинен ще більше посилити свою незалежність і припинити імпорт російських енергоносіїв до ЄС. Ми навіть повинні серйозно розглянути можливість повного торгівельного ембарго проти Росії", - написав він.
Відключення країн Балтії від Росії
Нагадаємо, що вчора, у суботу, 8 лютого, країни Балтії запланували завершити від'єднання від російської енергосистеми, розірвавши таким чином історичні зв'язки з Москвою у сфері енергетики. У результаті процес пішов успішно.
Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас виступив з заявою про відключення країн Балтії від енергомережі РФ.
Вже сьогодні стало відомо, що країни Балтії синхронізувалися з енергомережею ЄС.
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