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Президент Естонії закликав ЄС серйозно розглянути повне торгове ембарго проти РФ

Україна, Неділя 09 лютого 2025 21:12
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Президент Естонії закликав ЄС серйозно розглянути повне торгове ембарго проти РФ Фото: президент Естонії Алар Каріс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Євросоюзу слід серйозно розглянути запровадження повного торгового ембарго проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Естонії.

Каріс зауважив, що Євросоюзу слід серйозно розглянути запровадження повного торгового ембарго проти Росії.

"Європейський Союз повинен ще більше посилити свою незалежність і припинити імпорт російських енергоносіїв до ЄС. Ми навіть повинні серйозно розглянути можливість повного торгівельного ембарго проти Росії", - написав він.

Відключення країн Балтії від Росії

Нагадаємо, що вчора, у суботу, 8 лютого, країни Балтії запланували завершити від'єднання від російської енергосистеми, розірвавши таким чином історичні зв'язки з Москвою у сфері енергетики. У результаті процес пішов успішно.

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас виступив з заявою про відключення країн Балтії від енергомережі РФ.

Вже сьогодні стало відомо, що країни Балтії синхронізувалися з енергомережею ЄС.

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