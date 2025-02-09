Маск зажадав закриття "Радіо Свобода" та "Голос Америки"

Американський мільярдер Ілон Маск закликав закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки". Він вважає, що ці медіа марно витрачають гроші платників податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у соцмережі Х.

Маск, який отримав статус спеціального держслужбовця в адміністрації президента США Дональда Трампа, привів відразу кілька пунктів, через які, на його думку, варто закрити дані видання. "Європа зараз вільна (не рахуючи задушливої бюрократії). Алло, їх більше ніхто не слухає. Це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей американських платників податків", - наголосив мільярдер у своєму пості.