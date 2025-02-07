Трамп заявив, що незабаром "ймовірно" поговорить з Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, поговорить з главою Кремля Володимиром Путіним. Він нагадав про хороші відносини з ним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Так, говорячи про те, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня, Трамп додав, що і, "ймовірно", поговорить з Володимиром Путіним.
"У нас з президентом Путіним завжди були хороші відносини", - сказав він.
Трамп укотре наголосив, що, якби він був президентом США, то війни в Україні ніколи б не сталося.
"Я хотів би, щоб ця війна закінчилася з головної причини - гине так багато людей. Мільйони людей гинуть у бою. Я хотів би, щоб це закінчилося з гуманітарних міркувань. Жахливо, що відбувається. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося", - додав він.
Зустріч Трампа та Зеленського
Президент США Дональд Трамп може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні.
Додамо, що глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив 7 лютого, що візит спецпредставника президента США по Україні та Росії Кіта Келлога в Україну очікують в лютому. Як раніше писало РБК-Україна, Келлог може прибути в Україну 20 лютого.
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