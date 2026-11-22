Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Тимура Ткаченка.

Зокрема, у жінки 1972 року народження зафіксовано гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу їй надають на місці, госпіталізації вона не потребує.

Окрім того, кількість травмованих зросла до трьох.

"У Димері з-під завалів багатоповерхівки деблокували тіло загиблої людини. Щирі співчуття рідним і близьким", - повідомив Ткаченко.

Удар по п'ятиповерхівці у Димері

Нагадаємо, вночі 22 листопада російські війська атакували безпілотниками Вишгородський район Київської області. В результаті удару у Димері пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, у якому зруйновані квартири з першого по п'ятий поверх.

Під завалами можуть перебувати люди. 14 людей не виходять на зв’язок.

Також раніше повідомлялося про двох постраждалих. Серед них - підліток, який дістав множинні осколкові поранення руки.