Терміни постачання Україні Patriot та масштабна кібератака ГУР в Татарстані: новини за 3 травня

Війна Росії проти України: останні новини

NYT розповіло, коли Німеччина передасть Україні Patriot

Я повідомила газета The New York Times Німеччина зможе передати Україні зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot не раніше кінця червня. Поставка може збігтись з передачею винищувачів F-16.

До того ж вже з понеділка (6 травня) близько 70 українських військових розпочнуть

"Після завершення навчань німецьким військам зазвичай потрібно близько двох днів, щоб перевезти величезні пускові установки, радар та інші частини до логістичного центру в Польщі й передати їх українським офіційним особам, які мають перевезти їх через кордон", - пише NYT.

Зазначається, що обіцяний ЗРК може прибути до України не раніше кінця червня. Водночас поставка Patriot може збігтись з постачанням F-16.

ГУР провело масштабну кібератаку в Татарстані

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України вчора, 3 травня, провели масштабну атаку на інтернет-провайдери та оператори зв'язку в Татарстані.

Головною ціллю атаки українських розвідників стали мережі зв’язку в економічній зоні "Алабуга". В ній розташовані понад 30 виробництв, втому числі й ті, що стосуються російського оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Як розповіли РБК-Україна власні джерела, ця кібератака дозволила заблокувати роботу інтернет-мережі в Татарстані та Казані, а також роботу мобільного оператора МТС та менш масштабних операторів зв’язку ПАО "Таттелеком" та "Уфанет".

До того ж ця операція призвела до відсутності інтернету та проблем з роботою низки застосунків. Крім того, "лягли" і додатки, що відповідають за роботу домофонів.

Україна перед новим етапом війни з Росією, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стоїть перед новим етапом війни з Росією. Ворог планує розширити наступальні дії.

"Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії", - сказав президент.

Як відзначив Зеленський, сьогодні усі українці, а також союзники України повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани Росії.

В Україні заборонили банкам та ломбардам приймати у заставу товари військового призначення

Національний банк України запровадив обмеження для банків та ломбардів.

Як уточнили в Нацбанку, тепер банкам та ломбардам заборонено приймати у заставу товари, які можуть застосовувати на полі бою та які внесені до Єдиного списку товарів подвійного призначення.

Зокрема, йдеться про безпілотники, тепловізори та прилади нічного бачення.

У НБУ розповіли, що такі заходи ввели у рамках виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет".

З якими хворобами можуть мобілізувати

Міністерство оборони України оприлюднило список захворювань з якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.

Відповідно до захворювання, кожного військовозобов'язаного можуть визнати:

не придатним до служби;

повністю придатним;

придатним для служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони.

Список захворювань - за посиланням.

Італія у червні оголосить про новий пакет допомоги для України, до якого увійде SAMP/T

Італія має намір оголосити про новий пакет військової допомоги Україні перед самітом "Великої сімки" (G7), який відбудеться 13 червня.

За словами джерел видання La Repubblica у виконавчій владі, дев'ятий пакет допомоги від Італії міститиме SAMP/T, ефективну систему ППО, таку необхідну Україні для захисту столиці та основних міських центрів.

Оснащені гарматою та протитанковою ракетою: Україна отримає від США ударні дрони

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки передові ударні дрони з вогнепальною зброєю на борту виробництва Feloni Aero.

Як повідомили представники Feloni Aero, наразі вони зайняти розробкою двох варіантів безпілотників, які призначені для зміцнення обороноздатності України:

Felon 1.0, який озброєний 5,56 мм гарматою;

FelonX, оснащений протитанковою ракетою Spike.

Варто зауважити, що виробництво цих дронів стало можливим після того, як в США схвалили багатомільярдну допомогу Україні.

"Озброєні дрони Feloni Aero пропонують революційне рішення, забезпечуючи неперевершену точність, маневровість і ефективність у бойових сценаріях", - йдеться в публікації Defence Industry Europe.

Безпілотники оснащені сучасними системами озброєння і передовим можливостям спостереження безпілотники. Це дозволить українським силам ефективно вирішувати складні безпекові завдання.