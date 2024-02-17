Смерть Навального та безпекові угоди з Німеччиною і Францією: новини за 16 лютого

Вчора, 16 лютого, стало відомо про смерть Олексія Навального у виправній колонії Росії. Також Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Німеччиною та Францією.

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Навальний помер у виправній колонії Росії

Вчора, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.

В Росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.

Прессекретар російського політика Кіра Ярмиг заявила, що команда Навального поки немає доказів його смерті. Адвокат Навального вилетів в Харп, де відбував покарання опозиціонер.

А про те, що відомо про смерть Навального, та як на це реагують у світі можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Візит Зеленського до Німеччини та Франції та підписання угод про гарантії безпеки

У п'ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Там він зустрівся з канцлером Олафом Шольцом та німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У ході свого візиту глава української держави підписав із Німеччиною угоду про гарантії безпеки для нашої країни.

Також Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 1,1 млрд євро. До нього увійдуть гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.

Після того, як Зеленський відвідав Німеччину, він відправився до Франції. Там президент підписав аналогічну угоду про гарантії безпеки зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Окрім того, стало відомо, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якої увійдуть артилерійські установки Caesar.

Польські фермери заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною

Станом на ранок 16 лютого було відомо про п'ять заблокованих пунктів пропуску на українсько-польському кордоні - Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг та Угринів.

Зазначалося, що з польської сторони в чергах стоять 1400 вантажівок, найбільше - навпроти пунктів пропуску Ягодин та Рава-Руська. Найменша кількість вантажівок навпроти пунктів Устилуг та Угринів.

До того ж черги весь час збільшуються, а кількість перетину кордону залишається низькою, особливо в напрямку пункту Ягодин, де за останню добу перетнуло тільки 145 вантажівок в обох напрямках, при тому, що цей напрямок може пропускати 1200-1400 вантажівок.

Але найгірша ситуація на пункті пропуску Шегині, бо за останні дні там тільки кілька десятків вантажівок перетинають кордон за добу.

Пізніше стало відомо, що польські аграрії заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Корчова - Краківець".

А станом на 12:00 на території Польщі у бік України у черзі очікували близько 1730 вантажівок.

Зазначимо, станом на ранок 17 лютого ситуація на кордоні вже могла значно погіршитися.

Макрон знову анонсував візит до Києва та назвав терміни

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну. Свій візит він хоче здійснити до середини березня.

"Я приїду до середини березня. Ви можете чекати на мене найближчими тижнями", - сказав Макрон.

Нагадаємо, ще минулого місяця президент Франції заявляв, що відвідає Україну у лютому. Під час такого візиту він мав підписати угоду щодо гарантій безпеки для України від Франції.

Нещодавно французькі ЗМІ повідомляли про те, що поїздку глави французької держави було заплановано на 13-14 лютого, але її відклали.

Журналісти з посиланням на Єлисейський палац уточнювали, що візит Макрона було відкладено з міркувань безпеки.

Буданов зробив нову заяву про війну в Україні

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, ситуація на полях битв російсько-української війни наразі є важкою, втім, не критичною.

"Погана (ситуація на фронті, - ред.), але не критична. Дійсно, не вистачає снарядів, і на це є об'єктивні причини. Ми маємо два роки війни високої інтенсивності, а загалом - десять років конфлікту. Тому проблема, яку ми відчуваємо, є логічною. Обсяги, які нам надають наші партнери, недостатні для покриття наших потреб, так само як і наша промисловість", - заявив Буданов.

За словами керівника ГУР, наразі військовим найбільше не вистачає:

артилерійських боєприпасів загалом;

артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем;

снарядів для контрбатарейної боротьби на великих відстанях;

систем для ракетних ударів на великих відстанях.

Водночас Буданов зауважив, що війна не стоїть на порозі застосування зброї масового знищення. Втім, усе інше - від підводних човнів до стратегічної авіації - використовується вже давно.