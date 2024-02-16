"Людина, яку Путін боїться найбільше". Що відомо про смерть Навального: головне

У Росії заявили про смерть політика Олексія Навального у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Так званий російський опозиціонер начебто знепритомнів після прогулянки в колонії, а лікарі швидкої, які прибули на виклик, констатували смерть.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: повідомлення місцевого управління Федеральної служби виконання покарань, заява прес-секретарки Навального Кіри Ярмиш, російське видання "Медуза" та інші росмедіа, а також реакція президента Володимира Зеленського та інших світових лідерів.

Що відомо про смерть Навального, чи матиме це влив на ситуацію у РФ і як на це реагує Україна та світ - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Які називають причини смерті

Першими про смерть Навального повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань.

"У виправній колонії №3 засуджений Навальний О.О. після прогулянки відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши. Негайно прибули медичні працівники установи, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються", - вказано у повідомленні пенітенціарної служби.

Російський Telegram-канал "База" пише, що Навальному стало погано близько першої години дня (за місцевим часом). Йому викликали "швидку", медики намагалися врятувати Олексія, але марно, о 14:17 він помер.

Тим часом російський пропагандистський канал RT висунув свою версію смерті політика, стверджуючи, що у Навального обірвався тромб.

Що каже Кремль

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального.

За його словами, це "мають медики з'ясувати". Пєсков також заявив, що "Путіну доповіли про смерть Навального".

"Володимиру Путіну доповіли про смерть Навального. Спеціальний кореспондент "Комерсанта" та літописець Путіна Андрій Колесников розповів, що президент "тримався", дізнавшись про смерть Навального", - пишуть росмедіа.

Що кажуть в команді політика

Сама ж команда Навального наразі не має підтверджень про смерть політика, про що сказала його прес-секретарка Кіра Ярмиш.

Адвокат політика Леонід Соловйов сказав, що востаннє Навального бачили у середу - тоді "все було нормально".

"За рішенням сім'ї Олексія Навального, я взагалі нічого не коментую", - зазначив адвокат.

Іван Жданов із команди Навального каже, що за правилами родичів мають повідомити про смерть ув'язненого протягом доби, але поки що жодних повідомлень не було.

Адвокат політика направився в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Наразі ж Слідчий комітет РФ розпочав перевірку за фактом смерті Олексія Навального у колонії.

Реакція України та світу

Президент України

Президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває із візитом у Німеччині, під час спільної прес-конференції з канцлером Олафом Шольцом відреагував на новину про смерть Навального. За його словами є очевидним, що політика вбив Путін.

"Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції", - сказав український президент.

Голова Євроради

Своєю чергою очільник Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що "ЄС покладає на владу Росії відповідальність за смерть Навального".

Президент Єврокомісії

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що "глибоко вражена та засмучена звісткою про смерть Олексія Навального".

"Путін нічого не боїться більше, ніж інакомислення з боку свого народу. Похмуре нагадування про те, що являють собою Путін та його режим. Давайте об'єднаємося у боротьбі за свободу та безпеку тих, хто насмілюється виступати проти автократії", - написала вона в соцмережі.

Генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО вважає, що "всі факти навколо смерті Навального мають бути встановлені", а Росія "має відповісти на серйозні питання".

Журналіст Христо Грозєв

Болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв, який разом із російським опозиціонером встановив реальні імена співробітників ФСБ, які могли стояти за отруєнням Олексія Навального 2020 року, також відреагував на повідомлення про смерть політика.

"Навальний врешті-решт убитий Путіним сьогодні", - написав Грозєв у Х.

Смерть Навального вплине на ситуацію в Росії?

Як сказав в коментарі РБК-Україна військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, смерть російського політика Олексія Навального навряд чи призведе до якихось заворушень всередині Росії. На думку експерта, нічого такого не буде. Буде багато розмов, але по суті ніхто нічого не зробить.

"Це вбивство, яке собі дозволив Путін. Ба більше, як на мене, це демонстративна страта. Путіну вона була потрібна, щоб ще раз показати, що в нього необмежена влада. Минулого року він демонстративно вбив Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна, показавши, що буде з тими, хто йду проти нього і його оточення зі зброєю в руках", - каже Коваленко.

Детальніше з коментарем можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Хто такий Навальний

Олексію Навальному було 47 років. Він також є засновником "Фонду боротьби з корупцією". Він позиціонував себе як опозиційний до російського президента Володимира Путіна політик. У 2020 році на його життя було скоєно замах, його намагалися отруїти нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Навальний став відомим як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна і його уряду. Видання Wall Street Journal колись описало Навального як "людину, яку Володимир Путін боїться найбільше".

У 2013 ці Навальний брав участь у виборах московського мера. Тоді він посів друге місце, набравши 27% голосів.

Крім того, під час виборів у РФ Навальний заявляв, що найприйнятнішим, на його думку, на виборах є голосування "за будь-яку партію, проти Єдиної Росії". Також він неодноразово організовував акції протесту в Росії та закликав людей виходити на мітинги у великих містах.

У 2017 році Навальний подав документи на реєстрацію на президентських виборах, але ЦВК відмовилася реєструвати його кандидатуру.

До ув'язнення він часто публікував антикорупційні розслідування щодо російських чиновників, серед яких був і глава Кремля.

Загалом проти Навального було порушено кілька кримінальних справ.

Так, 22 березня 2022 року Лефортівський суд Москви засудив його до 9 років колонії суворого режиму зі штрафом 1,2 млн рублів за звинуваченнями у шахрайстві та неповазі до суду.

А 4 серпня цього року йому дали 19 років колонії особливого режиму за звинуваченням в екстремізмі.

Нещодавно Навального перевели з Москви до колонії особливого режиму за полярним колом, звідки він вперше вийшов на зв’язок 10 січня.

Детальніше з біографією Навального можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна "Головний засуджений РФ. Хто такий Навальний і чому його посадили".

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