Макрон знову анонсував візит до Києва та назвав терміни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію французького президента із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я приїду до середини березня. Ви можете чекати на мене найближчими тижнями", - підкреслив Макрон, коментуючи свій візит до Києва.

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що відвідає Україну у лютому. Під час такого візиту він мав підписати угоду щодо гарантій безпеки для України від Франції.

Нещодавно французькі ЗМІ повідомляли про те, що поїздку глави французької держави було заплановано на 13-14 лютого, але її відклали.

Журналісти з посиланням на Єлисейський палац уточнювали, що візит Макрона було відкладено з міркувань безпеки.

Пізніше російські пропагандисти почали розповсюджувати маячню про те, що президент України Володимир Зеленський "готував замах" на Макрона.

Такі фейки розбив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

У результаті президент Зеленський сьогодні, 16 лютого, сам відвідав Париж і вже підписав угоду про гарантії безпеки для нашої країни під час зустрічі з Макроном.