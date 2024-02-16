Польські фермери блокують п'ять пунктів: яка ситуація на кордоні

Станом на ранок 16 лютого польські фермери станом заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах стоять 1400 вантажівок.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг, Угринів", - сказав він.

За його словами, з польської сторони в чергах стоять 1400 вантажівок, найбільше - навпроти пунктів пропуску Ягодин та Рава-Руська. Найменша кількість вантажівок навпроти пунктів Устилуг та Угринів.

Демченко зазначив, що перевізники шукають напрямки перетину кордону на тих пунктах, де це можливо. "Один це пункт пропуску Краківець, і станом на ранок сьогодні там також є черги. Це 1700 вантажівок, тобто найбільша черга на всіх напрямках на кордоні з Польщею", - сказав він.

Речник ДПСУ України також повідомив, що черги збільшуються, а кількість перетину кордону залишається низькою, особливо в напрямку пункту Ягодин, де за останню добу перетнуло тільки 145 вантажівок в обох напрямках, при тому, що цей напрямок може пропускати 1200-1400 вантажівок.

"Але гірша ситуація по пункту Шегині, бо за останні дні там тільки кілька десятків вантажівок перетинають кордон за добу", - розповів він.

Блокада кордону

Нагадаємо, польські фермери почали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Фермери погрожують наступного тижня заблокувати усі пункти на кордоні з Україною.

Більш детально про блокаду розповів в інтерв'ю РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко.