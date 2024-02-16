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САУ Caesar і не тільки. Україна отримає від Франції нову військову допомогу, - Зеленський

П'ятниця 16 лютого 2024 22:02
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САУ Caesar і не тільки. Україна отримає від Франції нову військову допомогу, - Зеленський Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якої увійдуть артилерійські установки Caesar.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

"Вдячний за всю ту надзвичайно точну і сильну допомогу", - сказав президент.

За його словами, Україна отримає ще один важливий пакет військової підтримки.

До нього увійдуть артилерійські снаряди, самохідні артилерійські системи Caesar і додаткове посилення ППО.

Угода про гарантії безпеки

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції.

Він уже зустрівся з президентом Еммануелем Макроном. Лідери підписали угоду щодо гарантій безпеки для нашої країни.

Макрон заявив, що угода про гарантії безпеки для України, яка сьогодні, 16 лютого, була підписана з Францією, діятиме 10 років.

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САУ Caesar і не тільки. Україна отримає від Франції нову військову допомогу, - Зеленський
САУ Caesar і не тільки. Україна отримає від Франції нову військову допомогу, - Зеленський
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