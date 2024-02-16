Бої за Авдіївку тривають: ЗСУ відходять зі зруйнованих позицій, кілька бійців потрапили в полон

Зі зруйнованих позицій в Авдіївці українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони. Однак частина воїнів потрапила в російський полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського у Telegram .

Перебіг боїв в Авдіївці

"У межах міста Авдіївка тривають важкі бої. Противник продовжує наносити артилерійські обстріли і масовані бомбові удари, практично стираючи місто з лиця землі", - йдеться в заяві.

За словами Тарнавського, ворог кидає на штурм усі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, і намагається продавити нашу оборону.

Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації.

Від початку доби в районі Авдіївки наші захисники відбили понад 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів. Окрім Авдіївки, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське.

Частина бійців потрапила в полон

Повідомляється, що зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони.

"Наголошую, пріоритет - збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів кілька наших бійців потрапили в полон", - написав командувач.

Він додав, що Україна буде боротиметься за звільнення кожного побратима.

Пожежа на коксохімі

Також Тарнавський повідомив, що евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється. Наразі нашим захисникам перекидаються необхідні резерви.

"Дієвим також залишається постачання боєприпасів. Підрозділи утримують визначені рубежі оборони відповідно до оперативної обстановки", - пише командувач.

Триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Втрати росіян

Тарнавський пояснив, що для розуміння масштабів наступу противника і його "сточування", левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку.

Лише від початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків і 481 бойову бронемашину (1 січня - 15 лютого 2024 р.).

Командувач додав, що Авдіївська оборонна операція триває, а ворог платить найвищу ціну.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, ситуація у районі Авдіївки продовжує залишатися критичною. Росіяни кинули всі сили у спробах захопити місто. Вони активно використовують свою наземну техніку та авіацію штурмах позицій українських захисників.

Тим часом бійці ЗСУ продовжують тримати оборону та активно знищують ворога. Як розповіли сьогодні у Третій окремій штурмовій бригаді, їхні бійці вже знешкодили понад чотири тисячі російських солдатів.

У деяких місцях у районі міста на шістьох наших захисників припадає сотня окупантів.

Більш детально про ситуацію навколо міста в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.