Буданов зробив нову заяву про війну в Україні

Ситуація на полях битв російсько-української війни наразі є важкою, втім, не критичною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова в інтерв’ю французькому виданню Liberation .

"Погана (ситуація на фронті, - ред.), але не критична. Дійсно, не вистачає снарядів, і на це є об'єктивні причини. Ми маємо два роки війни високої інтенсивності, а загалом - десять років конфлікту. Тому проблема, яку ми відчуваємо, є логічною. Обсяги, які нам надають наші партнери, недостатні для покриття наших потреб, так само як і наша промисловість", - заявив Буданов.

За словами керівника ГУР, наразі військовим найбільше не вистачає:

артилерійських боєприпасів загалом;

артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем;

снарядів для контрбатарейної боротьби на великих відстанях;

систем для ракетних ударів на великих відстанях.

Водночас керівник ГУР зауважив, що війна не стоїть на порозі застосування зброї масового знищення. Втім, усе інше - від підводних човнів до стратегічної авіації - використовується вже давно.

Бої за Авдіївку

Росіяни вже кілька місяців поспіль посилюють свої атаки у спробах окупувати Авдіївку. Зокрема, таким чином, ворог хоче підняти рейтинги диктатора Володимира Путіна перед президентськими виборами. Українські захисники продовжують тримати оборону та завдавати окупантам величезних втрат.

15 лютого на захист Авдіївки перекинули 3 окрему штурмову бригаду. Як пояснював координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, місто може опинитися під контролем російських окупантів, оскільки українські війська не мають артилерійських снарядів.

Зокрема Кірбі закликав Конгрес Сполучених Штатів Америки (США) ухвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні, інакше ситуація, яка відбувається в Авдіївці, може повторитися на інших ділянках фронту.

Більш детально про ситуацію навколо Авдіївки - у матеріалі РБК-Україна.