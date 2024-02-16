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ЗСУ відходять з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки, - Тарнавський

П'ятниця 16 лютого 2024 14:48
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ЗСУ відходять з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки, - Тарнавський Фото: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Сили оборони відходять з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки.

Про це заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки. Ми тримати цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога", - заявив він.

За його словами, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

"Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів", - зазначив Тарнавський.

Ситуація в Авдіївці

Окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. Наразі відомо, що загарбникам вдалося зайти в місто. Ситуація на цьому напрямку наближається до критичної.

Вчора Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

У Третій штурмовій розповіли, що на одній з ділянок бійці перебувають на 360 градусів в оточенні ворога, але "кільце" вдається розкрити.

Також захисники повідомили, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, на коксохімі спалахнули цистерни з мазутом.

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