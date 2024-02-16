Понад 1200 за добу. Втрати РФ перевищили 400 тисяч військових
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 16 лютого, склали 1210 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 400 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 танки та 39 ББМ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 400300 (+1210) осіб ліквідовано;
- танків - 6465 (+23) од.;
- бойових броньованих машин - 12129 (+39) од.;
- артилерійських систем - 9641 (+21) од.;
- РСЗВ - 984 од.;
- засоби ППО - 671 од.;
- літаків - 332 од.;
- гелікоптерів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7408 (+4) од.;
- крилаті ракети - 1895 (+13) од.;
- кораблі/катери - 25 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12716 (+25) од.;
- спеціальна техніка - 1528 (+4) од.
Ситуація на фронті
В Україні на фронті протягом доби сталося 95 бойових зіткнень. В Авдіївці бої тривають у межах міста, командування посилює підрозділи та реалізує маневр військами на загрозливих напрямках.
При цьому, у звіті Інституту вивчення війни говориться, що у разі потенційного захоплення Авдіївки росіяни не зможуть швидко просунутися і окупувати великі населені пункти на захід від міста. Війська агресора зазнали дуже великих втрат для захоплення нових територій, їм потрібен тривалий період відновлення і відпочинку.
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