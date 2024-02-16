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Росіяни застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди, горять цистерни з мазутом (відео)

Авдіївка, П'ятниця 16 лютого 2024 10:05
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Росіяни застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди, горять цистерни з мазутом (відео) Фото: росіяни застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди. Внаслідок цього відбувається загоряння цистерн з мазутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на третю окрему штурмову бригаду у Telegram.

Воїни показали кадри з коксохімічного заводу в Авдіївці. Там спалахнули цистерни з мазутом через обстріл фосфорними снарядами. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.

Бійці третьої штурмової повідомляють, що окупанти вдень і вночі обстрілюють місто з артилерії та РСЗВ, скидають по 60 авіаційних бомб. Безперервно тривають штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.

"Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Авдіївці

Окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. Наразі відомо, що загарбникам вдалося зайти в місто. Ситуація на цьому напрямку наближається до критичної.

Вчора третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

У третій штурмовій наголошують, що утримують оборонні позиції в Авдіївці, але окупанти залучили до боїв сили двох регулярних армій, а співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1.

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