Навальний помер у виправній колонії Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу (ФСВП).

Зазначається, що під час прогулянки Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів.

"Негайно прибули медичні працівники установи, була викликана бригада швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", - повідомляється на сайті.

Джерело російського пропагандистського телеканалу Russia Today стверджує, що в Олексія Навального відірвався тромб.

Підтвердження смерті немає

"ФСВП по Ямало-Ненецькому округу поширює новину про смерть Олексія Навального в ВК-3. Жодних підтверджень цього у нас поки що немає. Адвокат Олексія зараз вилітає в Харп. Щойно в нас буде якась інформація, ми її повідомимо", - повідомила прессекретар Навального Кіра Ярмиш.

Хто такий Навальний

Олексій Навальний був російським політиком та громадським діячем. Відомий своєю опозиційною позицією та антикорупційними розслідуваннями про російських чиновників.

Отруєння Навального

20 серпня 2020 року Навальний знепритомнів в літаку на шляху з Томська до Москви. Після госпіталізації його доставили для лікування в берлінську клініку "Шаріте". Вже 2 вересня уряд Німеччини заявив, що в організмі опозиціонера виявили сліди отрути групи "Новачок", над якою працювали лабораторії СРСР та Російської Федерації.

Зокрема інформацію про отруєння "Новачком" підтвердили ще дві незалежні лабораторії у Франції та Швеції.

Країни Європейського союзу (ЄС), Велика Британія та Сполучені Штати Америки (США) засудили напад на Навального й закликали владу Росії розслідувати подію.

Чому посадили Навального

17 січня Навального затримали після прибуття до Москви з Берліна, де він провів кілька місяців, одужуючи від отруєння "Новачком".

Вже 22 березня 2022 року Лефортовський суд Москви засудив політика до 9 років колонії суворого режиму. Його визнали нібито винним у справі про "шахрайство" та "образу" суду. Під час дебатів прокурор просила підсудному 13 років колонії суворого режиму з обмеженням волі на два роки.

Згідно з версією слідства, Навальний, витрачав кошти, які збирав на діяльність "Фонду боротьби з корупцією", "Фонду захисту прав громадян" та "Штабів Навального" на, нібито, екстремізм та особисті потреби.

Зокрема його звинуватили в образі судді Катерини Фролової, яка підтримувала звинувачення проти нього на процесі у справі про наклеп на ветерана, та онука ветерана - Ігоря Колесникова.

4 серпня 2023 року політика засудили до 19 років колонії особливого режиму.