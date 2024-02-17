Смерть Навального и соглашения по безопасности с Германией и Францией: новости за 16 февраля
Вчера, 16 февраля, стало известно о смерти Алексея Навального в исправительной колонии России. Также Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Германией и Францией.
РБК-Украина собрало главные новости за 16 февраля.
Война России против Украины: последние новости
- Потери российской армии в войне в Украине превысили 400 тысяч военных.
- Российские войска применяют в Авдеевке фосфорные снаряды. В результате происходит возгорание цистерн с мазутом.
- Силы обороны отходят с позиции "Зенита" на окраине Авдеевки.
- В Авдеевке, где продолжаются ожесточенные бои, работает логистика. Заблокированных украинских подразделений в городе нет.
- Россия потратила более 200 млрд долларов на разворачивание и содержание своих войск для полномасштабной войны против Украины.
- Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Тернов (Донецкая область) и поразили две радиолокационные станции противника.
- Российские оккупанты в попытках взять Авдеевку под свой контроль потеряли более 400 единиц техники. Речь идет о танках и не только.
- С разрушенных позиций в Авдеевке украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны. Однако часть воинов попала в российский плен.
Навальный умер в исправительной колонии России
Вчера, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.
Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.
В России утверждают о том, что у Навального якобы оторвался тромб. Пока официально о причинах смерти политика не известно.
Пресс-секретарь российского политика Кира Ярмиг заявила, что команда Навального пока нет доказательств его смерти. Адвокат Навального вылетел в Харп, где отбывал наказание оппозиционер.
А о том, что известно о смерти Навального, и как на это реагируют в мире, можно узнать в материале РБК-Украина.
Визит Зеленского в Германию и Францию на подписание соглашений о гарантиях безопасности
В пятницу, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретился с канцлером Олафом Шольцом и немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
В ходе своего визита глава украинского государства подписал с Германией соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны.
Также Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 1,1 млрд евро. В него войдут гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО.
После того как Зеленский посетил Германию, он отправился во Францию. Там президент подписал аналогичное соглашение о гарантиях безопасности со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Кроме того стало известно, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи, в которую войдут артиллерийские установки Caesar.
Польские фермеры заблокировали шесть пунктов пропуска на границе с Украиной
На утро 16 февраля было известно о пяти заблокированных пунктах пропуска на украинско-польской границе - Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Устилуг и Угринов.
Отмечалось, что с польской стороны в очередях стоят 1400 грузовиков, больше всего - напротив пунктов пропуска Ягодин и Рава-Русская. Наименьшее количество грузовиков напротив пунктов Устилуг и Угринов.
К тому же очереди все время увеличиваются, а количество пересечения границы остается низким, особенно в направлении пункта Ягодин, где за последние сутки пересекло только 145 грузовиков в обоих направлениях, при том что это направление может пропускать 1200-1400 грузовиков.
Но хуже всего ситуация на пункте пропуска Шегини, потому что за последние дни там только несколько десятков грузовиков пересекают границу в сутки.
Позже стало известно, что польские аграрии заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Корчева - Краковец".
По состоянию на 12:00 на территории Польши в сторону Украины в очереди ожидали около 1730 грузовиков.
Отметим, что по состоянию на утро 17 февраля ситуация на границе уже могла значительно ухудшиться.
Макрон снова анонсировал визит в Киев и назвал сроки
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину. Свой визит он хочет совершить до середины марта.
"Я приеду к середине марта. Вы можете ждать меня в ближайшие недели", - сказал Макрон.
Напомним, еще в прошлом месяце президент Франции заявлял, что посетит Украину в феврале. Во время такого визита он должен был подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины от Франции.
Недавно французские СМИ сообщали о том, что поездка главы французского государства была запланирована на 13-14 февраля, но ее отложили.
Журналисты со ссылкой на Елисейский дворец уточняли, что визит Макрона был отложен из соображений безопасности.
Буданов сделал новое заявление о войне в Украине
По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, ситуация на полях сражений российско-украинской войны сейчас тяжелая, однако, не критическая.
"Плохая (ситуация на фронте, - ред.), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. У нас есть два года войны высокой интенсивности, а в общем - десять лет конфликта. Поэтому проблема, которую мы чувствуем, логична. Объемы, которые нам предоставляют наши партнеры, недостаточны для покрытия наших потребностей, равно как и наша промышленность", - заявил Буданов.
По словам руководителя ГУР, сейчас военным больше не хватает:
- артиллерийских боеприпасов в целом;
- артиллерийских систем калибра 155 мм, а также снарядов для этих систем;
- снарядов для контрбатарейной борьбы на больших расстояниях;
- систем для ракетных ударов на больших расстояниях
В то же время, Буданов отметил, что война не стоит на пороге применения оружия массового уничтожения. Впрочем, все остальное - от подлодок до стратегической авиации - используется уже давно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.