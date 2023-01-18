Секретна броня та унікальна гармата. Головне про танки Challenger 2 для України

Скільки танків отримає Україна

Офіційно британська сторона підтвердила плани щодо передачі Україні танки Challenger 2 за підсумками телефонної розмови прем’єр-міністра Ріші Сунака з українським президентом Володимиром Зеленським.

Під час цієї бесіди Сунак заявив про прагнення посилити підтримку України, у тому числі шляхом постачання важких танків та додаткових артилерійських систем. Пізніше стало відомо, що йдеться про ескадрон з 14 одиниць Challenger 2, а також про 30 самохідних артилерійських установок AS90.

За даними The Independent, чотири танки Challenger 2 мають негайно відправити до однієї з країн Східної Європи. Поки що ця інформація не підтвердилася.

Загалом крайній пакет від Великобританії став найбільшим з її боку. Крім вищезгаданого до нього увійшли:

100 000 артилерійських снарядів

100 удосконалених ракет

десятки безпілотників

100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог"

запчастини для українських танків та броньованих машин

Коли Україна отримає ці танки

Точних термінів поки що не називають, але британський уряд говорить про кілька тижнів. Причому навчання українських танкістів має розпочатися вже найближчими днями. Днями місцеве Міністерство оборони показало, на що здатні ці танки.

Як пише Sky News, навчання проходитиме на території Великобританії. Очікується, що тренування організують для 60 українських військовослужбовців. Крім того, у цей період вирішуватимуться питання з боєприпасами, запасними частинами та можливістю технічного обслуговування.

Що відомо про Challenger 2

Це основний танк сухопутних військ Великобританії, на озброєнні з 1994 року. Серійне виробництво припинилося в 2009 році, загалом було випущено понад 400 одиниць. На сьогодні у британських військах є близько 220 одиниць. Танки Challenger 2 були задіяні у місіях у Косові та Іраку.

Озброєння - 120-мм нарізна гармата, стабілізована у двох площинах. Підготовлений екіпаж здатний вразити до 7 цілей на хвилину. У боєкомплекті є бронебійні оперені підкаліберні та безосколкові фугасні снаряди.

Інші характеристики:

броня - протиснарядна комбінована "Дорчестер"

боєкомплект гармати - 52 снаряди

кулемети - 1×7,62-мм L94A1, 1×7,62-мм L37A2

швидкість по шосе - 56 км/год, по пересіченій місцевості - 40 км/год

запас ходу по шосе - 400 км, по пересіченій місцевості - 250 км

Фото: основні характеристики танків Challenger 2 (armyinform)

Головна специфіка - у гарматі. Незважаючи на загальний танковий калібр, вона особлива та використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання. Для порівняння американські Abrams та німецькі Leopard 2 мають однакову гармату Rheinmetall Rh-120. Це означає, що для Challenger 2 потрібні свої боєприпаси, як бронебійно-підкаліберні, так і осколково-фугасні, включаючи унікальні HESH - бронебійно-фугасні.

HESH-снаряди дозволяють знищувати укріплення та легкоброньовану техніку противника на відстані до 8 км, а також виводити з ладу танки за рахунок значних пошкоджень без пробиття броні. Їхня особливість полягає в тому, що вони "розмазують" вибухівку по броні, яка детонує і утворює сколи на її зворотній стороні. Тобто внутрішній простір танка вражають саме уламки броні.

Інша особливість - секретний рівень захисту. Все що відомо на сьогодні - це використання броні "Дорчестер", яка являє собою спеціальні пакети з керамічних і металевих елементів з вольфраму або збідненого урану. Такий захист є максимально ефективним як проти підкаліберних боєприпасів, так і проти кумулятивних.

Для Challenger 2 також розроблено додаткові модулі бронювання, які збільшують вагу з 64 до 75 тонн. Але посилена версія зменшує і так відносно низьку потужність двигуна та знижує маневреність бойової машини.

На користь Challenger 2 свідчить те, що Великобританія все одно планувала скоротити парк до 148 одиниць, які мають пройти модернізацію рівня Challenger 3. Таким чином, британська сторона могла б передати Україні до 79 танків, не рахуючи тих, які можуть перебувати на зберіганні.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що незважаючи на те, що Challenger 2 є одним з найкращих броньованих танків у світі, він надто важкий і неповороткий.

"До того ж, Британія не зможе передавати сотні. Але ці танки були б корисними для ознайомлення з технологіями, архітектурою та ергономікою. Щодо використання у ЗСУ, можна було б озброїти ними окремий підрозділ. Про масове використання не йдеться", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

За його словами, саме ці фактори свідчать, що Challenger 2 не стане новим основним бойовим танком Збройних сил України. У цій ситуації краще розраховувати на німецькі Leopard 2, яких лише в Європі налічується понад 2000 одиниць.

Докладніше про них читайте у матеріалі "Зброя перемоги. Хто готовий передати Україні танки Leopard 2 і коли почнуться поставки" .

Що кажуть в Україні

Президент Володимир Зеленський сподівається, що поставки британських танків - це лише початок, і цей приклад наслідуватимуть інші партнери.

"Я вірю, що аналогічні рішення все ж таки будуть прийняті іншими нашими партнерами - тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу. Таке зло не знає кордонів", - підкреслив він, називаючи злом російську агресію.

Міністр оборони Олексій Резніков у свою чергу вважає, що британські танки можуть зробити внесок у перемогу над російськими військами та прискорити її.

"З танками натівського типу ми рухатимемося до перемоги набагато швидше. Вдячний кабінету Його Величності, особливо моєму колезі Бену Воллесу (британський міністр оборони, - ред.)", - зазначив він.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба коментував новини про Challenger 2 у контексті того, що Україна може отримати також німецькі танки Leopard 2 і не лише. За його словами, незважаючи на те, що, швидше за все, виникне так званий "зоопарк", Збройні сили не можуть робити ставку на якусь конкретну техніку.

Він також зазначив, що згодом проблема вирішиться сама собою. І після перемоги над Росією українська армія визначиться з новим основним бойовим танком.

Як реагують у Росії

На новини про майбутні поставки Challenger 2 звернули увагу у президента Росії Володимира Путіна. У Кремлі вкотре заявили про те, що вони нібито не здатні змінити ситуацію, а отримання більш досконалої та сучасної зброї лише затягне війну.

"Змінити це нічого не зможе. Спеціальна воєнна операція триватиме. Ці танки горять і горітимуть - так само, як решта. Цілі спеціальної воєнної операції будуть досягнуті", - зазначив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Що говорять на Заході

Британський міністр оборони Бен Воллес не погоджується з думкою прес-секретаря Путіна. За його словами, британські танки Challenger 2 та американські бойові машини Bradley чудово доповнюватимуть один одного в бою, і саме така тактика відпрацьовуватиметься для українських військових.

Він також прокоментував заяву Кремля.

"Вони мають рацію, нічого не змінять. Українці продовжуватимуть перемагати, а росіяни - зазнавати поразки. 14 танків не змінять хід війни, але йдеться про те, щоб примножити сили. Якщо додати 14 танків до 50-ти машин Bradley, і артилерію дивізійного рівня, і сподіваюся, танки Leopard, то ми зможемо збільшити загальну силу, що є важливим для маневрів, необхідних для відтіснення Росії", - пояснив Бен Воллес.

Колишній командувач військ НАТО в Європі Веслі Кларк підкреслює, що одних лише британських танків недостатньо. Особливо, коли Збройним силам України потрібні сотні одиниць.

"Це добре, що ми передамо їм 10 танків з Великобританії. Десять танків? Україні потрібно 300, 500 танків. Це добре, що ми намагаємося надіслати їм ще кілька гаубиць. Цього не достатньо. Ми маємо серйозно поставитися до цього", - додав він, маючи на увазі загрозу нової мобілізації кількох сотень тисяч росіян.

Сьогодні польський президент Анджей Дуда зазначив, що європейські союзники найближчим часом можуть надати Україні до 100 бойових танків. Польща готова надати 14 одиниць, очікуються рішення з Данії, Фінляндії, Німеччини та інших країн.

Звісно, до сотні кількість західних танків можна буде довести лише за рахунок німецьких Leopard 2. Але для цього потрібен дозвіл Берліна, і, за даними деяких ЗМІ, з дня на день очікується офіційний анонс.

Поки що німецький канцлер Олаф Шольц продовжує зберігати інтригу. На полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі йому поставили питання, чому він досі не дав "добро" на поставки "Леопардів" хоча б з інших країн-партнерів. Але він ухилився від відповіді, заявивши, що робить все, щоб російсько-українська війна не переросла у пряме зіткнення Росії та НАТО.