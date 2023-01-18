У Польщі очікують, що союзники відправлять до України до 100 танків
Польща розраховує, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єра Польщі Матеуша Моравецького у коментарі Bloomberg.
"Кілька тижнів тому я розмовляв з канцлером ФРН Олафом Шольцем і намагався переконати його зробити більше. Ми виділимо наші 14 танків Leopard, і тепер ми чекаємо на Leopard від Данії, Фінляндії та Німеччини та інших країн ЄС", - сказав польський прем'єр.
У вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що веде переговори з союзниками про можливе постачання важких танків Leopard німецького виробництва в Україну. При цьому він зазначив, що будь-які рішення мають бути узгоджені із союзниками.
Як зазначає Bloomberg, загалом 12 європейських країн мають у своєму розпорядженні танки німецького виробництва Leopard, проте їм потрібен дозвіл Берліна для подальшої передачі цієї техніки.
Нагадаємо, екс-командувач силами НАТО в Європі Уеслі Кларк закликав надати Україні більше танків. Він заявив, що потрібно 300-500 одиниць.
ТакожРБК-Україна зібрала головні факти про те, хто готовий передати Україні танки Leopard 2 і коли розпочнеться постачання.
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