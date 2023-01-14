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Зеленський про танки від Британії: сподіваюсь на аналогічні рішення від інших партнерів

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Україна, Субота 14 січня 2023 22:02
Зеленський про танки від Британії: сподіваюсь на аналогічні рішення від інших партнерів Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 січня, після розмови з прем'єром Британії президент України Володимир Зеленський заявив, що він очікує на аналогічні рішення стосовно танків і від інших партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Великої Британії про деякі дуже важливі речі для нашої оборони. Деталі будуть пізніше. Але це вагомо. Це справді те, що потрібно", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що він вірить, що інші партнери також приймуть аналогічні рішення щодо поставок танків для України.

"І я вірю, що аналогічні рішення все ж таки будуть ухвалені іншими нашими партнерами – тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу. Бо таке зло не знає кордонів", - наголосив президент.

Нагадаємо, Британія офіційно підтвердила, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.

Раніше ми писали, що Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з британським прем'єром Ріші Сунаком. Він подякував політику за рішення, які "не лише зміцнять нас на полі бою, але й надішлють правильний сигнал іншим партнерам".

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