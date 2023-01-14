Резніков про рішення Британії надати танки: рухатимемось до перемоги швидше

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував рішення Британії надати Україні свої танки, зазначивши, що це пришвидшить перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Він наголосив, що з танками натівського типу, які Британі збирається надати Україні ЗСУ буде рухатися до перемоги набагато швидше.

"Рішення прийнято: ЗСУ отримає танки Challenger 2. Про це домовилися президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Рушні Сунак", - заявив Резніков.

Нагадаємо, Британія офіційно підтвердила, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.

Крім того, британські ЗМІ повідомляли, що Сунак погодив передачу Україні ескадрону танків Challenger 2, з яких чотири відправлять негайно, а вісім пізніше.

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