Резніков про рішення Британії надати танки: рухатимемось до перемоги швидше
Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував рішення Британії надати Україні свої танки, зазначивши, що це пришвидшить перемогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"Рішення прийнято: ЗСУ отримає танки Challenger 2. Про це домовилися президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Рушні Сунак", - заявив Резніков.
Він наголосив, що з танками натівського типу, які Британі збирається надати Україні ЗСУ буде рухатися до перемоги набагато швидше.
Нагадаємо, Британія офіційно підтвердила, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.
Крім того, британські ЗМІ повідомляли, що Сунак погодив передачу Україні ескадрону танків Challenger 2, з яких чотири відправлять негайно, а вісім пізніше.
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