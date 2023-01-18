Шольц ухилився від відповіді на питання щодо танків Leopard для України
Німецький канцлер Олаф Шольц ухилився від відповіді на питання щодо танків Leopard для ЗСУ. Водночас запевнив у продовженні підтримки України з боку Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Як пояснив Шольц, Німеччина та партнери вирішили змінити стратегію й підтримувати Україною не лише фінансово, гуманітарно, але й безліччю озброєння.
"США тут, звісно, - №1, але за ними йдуть Велика Британія та Німеччина. І ми будемо продовжувати велику підтримку. Ми постачаємо ефективну артилерію, зокрема гаубиці PzH 2000, ракетні системи MLRS, які є дуже ефективними в цій війні і допомагають Україні захистити територіальну цілісність і суверенітет. І ми будемо продовжувати робити це", - зауважив Шольц.
Канцлер нагадав про те, що Німеччина поставила до України багато озброєнь для протиповітряного захисту, зокрема Gepard й IRIS-T. Також разом з партнерами Берлін допоміг ЗСУ бойовими машинами Bradley і Marder.
Водночас він зауважив, що Німеччина не має наміру діяти самостійно, лише в координації з союзниками.
"Це наша стратегія. Ми працюємо разом із друзями й партнерами і не маємо наміру робити що-небудь самостійно. Як я вже говорив, ми будемо робити це стільки, скільки знадобиться. Але при цьому ми не повинні допустити, щоб це перетворилося на війну Росії проти НАТО", - зауважив Шольц.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, виробник зброї Rheinmetall вже цього року може передати ЗСУ до 15 танків Leopard 2, якщо це дозволить уряд Німеччини.
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