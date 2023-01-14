Британія передасть Україні ескадрон Challenger 2, перші 4 танки - негайно, - ЗМІ
Британія поставить свої танки Challenger 2 в Україну. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак наказав негайно відправити першу партію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
Як повідомляється, британський прем'єр погодився відправити в Україну ескадрилью танків. За неофіційною інформацією, до Східної Європи спочатку відправлять чотири танки Challenger 2, а незабаром Британія поставить ще вісім одиниць цієї техніки.
За даними таблоїду The Sun, який посилається на джерело в адміністрації Сунака, прем'єр Британії у суботу проінформує українського лідера Володимира Зеленського про своє рішення поставити важку техніку.
"Прем'єр-міністр ясно дав зрозуміти, що Велика Британія повинна виконувати свої зобов'язання перед Україною, і це включає забезпечення тим, що необхідно для самооборони і зміни балансу поля бою", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Британії розглядає можливість надати Україні свої танки. Вчора авторитетне британське видання The Guardian повідомило, що Лондон оголосить про постачання танків Україні у понеділок, 16 січня. За інформацією українських джерел, Британія вже ухвалила позитивне рішення щодо передачі важкої техніки.
Також раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна за останні дні стала ближчою до надання західних танків.
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