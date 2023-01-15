Вже найближчими тижнями. Британія відправить Україні ескадрон танків та 30 САУ
Велика Британія вже найближчими тижнями направить в Україну ескадрон танків Challenger 2 та 30 САУ AS90.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву уряду Великої Британії.
"Цього тижня у всьому світі відбудеться сплеск дипломатичної активності Великобританії після того, як прем'єр-міністр доручив старшим міністрам активізувати міжнародні дії з наближенням першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться в заяві.
В уряді доповнили, що в Україну відправлять ескадрон із 14 танків Challenger 2 та 30 самохідних артилерійських установок AS90.
Навчання українських військових керуванню цими танками та САУ почнется вже найближчими днями.
Крім цього, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Уоллесу скоординувати підтримку європейських союзників України. Для цього Уоллес відправиться в Естонію та Німеччину на зустрічі з партнерами. А міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі відправиться до США, щоби обговорити як Велика Британія та Америка можуть використовувати свою позицію провідних прихильників України для активізації міжнародних дій.
Нагадаємо, що раніше Велика Британія офіційно підтвердила, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні провів телефонну розмову з британським прем'єром Ріші Сунаком. Він подякував політику за рішення, які "не лише зміцнять нас на полі бою, але й надішлють правильний сигнал іншим партнерам".
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