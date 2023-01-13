Кулеба про "зоопарк" техніки в ЗСУ: не розумно робити ставку на щось одне

В нинішній ситуації українські військові не можуть робити ставку на якусь конкретну техніку, тому виникає так званий "зоопарк". Проте з часом ця проблема вирішиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час розмови з журналістом Вадимом Карп'яком.

"Проблема "зоопарку" залишатиметься актуальною. З часом воно все викристалізується, ЗСУ скажуть: ми залишаємо два види БТРів, оце наш базовий танк, це наш базовий літак", - сказав Кулеба.

Міністр пояснив, що станом на зараз було б не розумно робити ставку на щось одне, відмовляючись від іншого, адже наразі є гостра потреба в будь-якій військовій техніці, адже під час бою ворог першою намагається знищити саме техніку.

"Так, це не ідеальне рішення, але такі реалії війни. Ми зараз тягнемо з усього світу все що можемо", - наголосив він.

Кулеба також додав, що проблему "зоопарку" в майбутньому можна буде вирішити якістю управління. За його словами кожна бригада мала б бути оснащена окремим видом техніки й саме в цьому напрямку все налагоджувати.

"Оця бригада буде озброєна "Леопардами", ця бригада - "Челенджерами". Тоді вже можна буде в рамках одної бригади все налагоджувати. Це не ідеальне рішення, тому що все одно є випадки передачі техніки з підрозділу в інший, але це все, що є", - пояснив міністр.