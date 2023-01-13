Кулеба про "зоопарк" техніки в ЗСУ: не розумно робити ставку на щось одне
В нинішній ситуації українські військові не можуть робити ставку на якусь конкретну техніку, тому виникає так званий "зоопарк". Проте з часом ця проблема вирішиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час розмови з журналістом Вадимом Карп'яком.
"Проблема "зоопарку" залишатиметься актуальною. З часом воно все викристалізується, ЗСУ скажуть: ми залишаємо два види БТРів, оце наш базовий танк, це наш базовий літак", - сказав Кулеба.
Міністр пояснив, що станом на зараз було б не розумно робити ставку на щось одне, відмовляючись від іншого, адже наразі є гостра потреба в будь-якій військовій техніці, адже під час бою ворог першою намагається знищити саме техніку.
"Так, це не ідеальне рішення, але такі реалії війни. Ми зараз тягнемо з усього світу все що можемо", - наголосив він.
Кулеба також додав, що проблему "зоопарку" в майбутньому можна буде вирішити якістю управління. За його словами кожна бригада мала б бути оснащена окремим видом техніки й саме в цьому напрямку все налагоджувати.
"Оця бригада буде озброєна "Леопардами", ця бригада - "Челенджерами". Тоді вже можна буде в рамках одної бригади все налагоджувати. Це не ідеальне рішення, тому що все одно є випадки передачі техніки з підрозділу в інший, але це все, що є", - пояснив міністр.
Нагадаємо, за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна вже почала отримувати важку техніку від партнерів.
РБК-Україна повідомляло, що в понеділок Британія оголосить про передачу Україні танків Challenger 2.
Своєю чергою й Німеччина наступного тижня може оголосити рішення щодо постачання Україні танків Leopard.
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