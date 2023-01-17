Зброя перемоги. Хто готовий передати Україні танки Leopard 2 і коли почнуться поставки

З дня на день німецька сторона має зробити оголошення про поставки танків Leopard 2 для Збройних сил України. Ймовірно, це може статися ще до чергової зустрічі союзників у форматі "Рамштайн".

Характеристики Leopard 2

Leopard 2 - це основний бойовий танк німецької армії, що також є на озброєнні інших країн НАТО і не лише. Вважається однією з найкращих бойових машин у світі, має високу надійність та відмінну вогневу міць. До однозначних переваг відносять ще й високий показник виживання екіпажу.

Основні характеристики:

Бойова маса - від 50,5 до 63 тонн

Екіпаж - 4 особи

Броня - комбінована протиснарядна, навісна

Гармата - 120-мм Rheinmetall Rh-120

Боєкомплект - 42 снаряди

Приціли - лазерний EMES-15 з тепловізорним каналом, перископічний PERI-R17, допоміжний FERO-Z18

Кулемети - два 7,62-мм MG3

Швидкість по шосе - до 72 км/год

Запас ходу по шосе - до 550 км.

Найбільш поширеною версією є Leopard 2A4 . Ця модель має автоматичну систему пожежогасіння, цифрову систему контролю над вогнем та вдосконалену вежу з титан-вольфрамовою бронею.

Навіщо Україні танки Leopard 2

Танки західного зразка потрібні для збільшення потенціалу Збройних сил України. Без цього на деяких напрямках просто неможливо буде реалізувати контрнаступальні дії. У тому числі тому, що визволення територій потребує високої інтенсивності бойових дій.

На думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, саме Leopard 2 виглядають найбільш оптимальними. Оскільки їх багато в Європі та відносно швидко можна налагодити ремонт, обслуговування та постачання боєприпасів.

"У нашому випадку я не виключаю, що поставки почнуться з моделі А4. Україні потрібна наступальна техніка саме цього типу. Тому що "Леопарди" себе показали за роки використання, це надійна та високотехнологічна бойова машина. Але є велике "але", і це позиція уряду Німеччини. Якщо Олаф Шольц (німецький канцлер - ред.) не підтримає, ми ці танки не отримаємо від жодної країни", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Німецька проблема

Як і з іншими типами озброєння, коли йдеться про Leopard для України, німецький канцлер не хоче брати на себе відповідальність і передавати танки. Протягом тривалого часу позиція Шольца залишається незмінною - питання про поставки мають вирішувати всі країни, на озброєнні яких вони є.

Минулого тижня на питання, чи готова Німеччина прийняти відповідне рішення, канцлер навів довгий список того, що Берлін уже надав у координації з союзниками. А також дав зрозуміти, що не поспішатиме з "серйозними речами, що стосуються миру та війни".

"Ми завжди діємо в тісній консультації і ретельно зважуємо кожен крок. Більшість у Німеччині підтримують спокійне, зважене та обережне ухвалення рішень її урядом", - додав Олаф Шольц.

Як пише Politico, рішення Великобританії передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 стало справжнім головним болем для німецького канцлера. Але за словами його речника, плани Лондона не змінять позицію уряду Німеччини. Джерела видання також зазначають, що позиція Шольца дуже залежить від думки президента США Джо Байдена.

Хоча і тут, швидше за все, багато вже зрозуміло. Зокрема, минулого тижня прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив, що Вашингтон підтримає союзників у передачі Україні західних танків. І це питання має предметно обговорюватися на наступному засіданні Консультативної групи у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 20 січня.

І незважаючи на те, що Олаф Шольц роздратований тиском на свій уряд через танки Leopard 2, схоже, що остаточне рішення - це питання найближчих днів.

За поставки раніше висловився його партнер за коаліцією та віце-канцлер Роберт Хабек. За його словами, Берлін не повинен допустити зриву в поставках і зобов'язаний дозволити іншим країнам передати танки.

Сьогодні він уточнив, що новий міністр оборони Борис Пісторіус у першу чергу займатиметься темою Leopard 2. І це має стати важливим короткостроковим рішенням.

"Це буде перше питання, яке він має конкретно вирішити", - додав Хабек.

Скільки Leopard 2 потрібно Україні

Україна хоче зібрати цілу танкову бригаду з Leopard 2. Тобто йдеться про понад 100 одиниць.

"Наша мета - зібрати танкову бригаду з "Леопардів". Це для початку. Чому "Леопард"? Тому що це танк, який виготовлявся в Європі протягом десятиліть і є у багатьох європейських арміях. Тому можна там трохи взяти, тут трохи взяти, там є різні модифікації. Але ми ставимо собі амбітні завдання, і наше амбітне завдання - у рамках танкової коаліції зібрати бригаду", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Фото: Україна хоче зібрати танкову бригаду з Leopard 2 (Getty Images)

Як зазначають експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), близько 100 танків необхідно для одного великого наступу. І вирішальну роль мають відіграти саме німецькі танки Leopard, оскільки вони мають набагато більші можливості, ніж танки радянської доби, які є в України.

Хто вже готовий передати танки Україні

Польща

Про готовність передати танкову роту з Leopard 2 заявила польська сторона. Але за однієї умови - якщо поставки здійснюватимуться у рамках міжнародної коаліції. Конкретно Варшава говорить про 14 одиниць.

"П'ять днів тому ми оголосили про передачу Leopard. Мова йде про близько 14 танків", - заявив польський президент Анджей Дуда.

За його словами, танкова рота - це символічна одиниця, але якщо інші партнери приєднаються, то Україна отримає бригадну бойову групу, яка матиме справді велике значення.

Крім того, польська сторона зайняла проактивну позицію та заявила про готовність тиснути на західних партнерів з метою нарощування поставок.

Фінляндія

Фінський президент Саулі Нііністьо також сподівається на створення міжнародної танкової коаліції. Але одразу уточнив, що його країна не може передати Україні велику кількість Leopard 2, оскільки межує з Росією і досі не є членом НАТО.

Водночас міністр оборони Мікко Савола зазначив, що чекає лише на рішення Німеччини як країни-виробника. А також заявив про плани обговорити передачу танків 20 січня під час зустрічі у форматі "Рамштайн".

Інші країни

Інші союзники публічно не оголошували про плани поставити Україні танки Leopard 2. Але на сьогодні йдеться про щонайменше п'ять країн.

"Я знаю ще принаймні 3 країни (крім Польщі та Фінляндії, - ред.), які готові це зробити, але поки не говорять, бо чекають підтримки Німеччини. Тому є вже 5 країн, які готові передавати, але чекають на остаточне рішення питань", - заявив днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що п'ять країн готові передати Україні танки Leopard 2 (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ймовірно, однією з цих країн може бути Іспанія, яка ще у 2021 році говорила про готовність передати танки, але Берлін заблокував її ініціативу. А згодом у Мадриді передумали нібито через те, що вони перебувають "в абсолютно несприятливому стані".

З потенційних постачальників щодо цього питання також висловилася Канада. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо зазначив, що передача танків з балансу канадського Міноборони ще не обговорювалася з Україною. Але готовий розглянути будь-які запити на озброєння.

Щодо самої Німеччини, то там дискусії ще тривають. Оборонний концерн Rheinmetall повідомив, що має 22 танки Leopard 2, які можна підготувати до відправки до України менш ніж за рік. Але німецький уряд ще не замовив ремонт, а витрати на нього можуть становити мільйони євро. У той же час поки нічого не відомо про можливі поставки з запасів Бундесверу.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), на озброєнні країн НАТО є близько 2 300 Leopard 2, а ще 300 - зберігаються на складах. Більшість з них - у Європі, тому ці танки і розглядаються як найбільш оптимальні для України.

Скільки займе навчання

Логічно, що танки Leopard 2 можуть з'явитись у Збройних силах України лише після того, як українські танкісти пройдуть навчання. Секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, що вони здатні опанувати західну техніку "дуже і дуже швидко".

"Що стосується наших фахівців у Збройних силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння, то наші хлопці опановують це за лічені тижні. Тому що ми перебуваємо в непростому становищі", - говорив він. .

Більш предметно висловилися експерти з IISS. На їхню думку, українцям може знадобитися від трьох до шести тижнів, щоб досягти базової майстерності. Але справжнім випробуванням стане те, чи встигне Україна підготувати план ефективного використання танків у поєднанні з артилерією.

Таким чином, можна припустити, що Leopard 2 можуть з'явитися на полях російсько-української війни не раніше, ніж через два місяці після того, як союзники ухвалять остаточне рішення.

Коли буде рішення щодо Leopard 2

Як заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, рішення про поставки танків Leopard 2 з Європи до України має бути ухвалене протягом кількох тижнів. Його країна в січні очолила Раду ЄС, і, за його словами, підтримка української сторони залишається в пріоритеті.

Він також уточнив, що ключову роль у дебатах відіграє Німеччина, оскільки без її дозволу танки не можуть бути передані ЗСУ. За даними Bloomberg, офіційний Берлін схиляється до позитивного рішення і оголосить про це вже цього тижня . Причому очікується, що його буде прийнято ще до зустрічі союзників на авіабазі Рамштайн 20 січня.

Видання пише, що Олаф Шольц готовий поступитися і дозволить Польщі та Фінляндії розпочати поставки танків. А сьогодні агентство Reuters вийшло з матеріалом про те, що тиск на канцлера посилився під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у швейцарському Давосі. Зокрема, про танки для України на форумі говорили лідери Польщі та Литви.

Цілком можливо, що Берлін дасть "добро" протягом наступних кількох годин. На завтра заплановано виступ Шольца в Давосі, і, швидше за все, йому не вдасться уникнути теми Leopard 2 для України.

У сьогоднішньому інтерв'ю для Bloomberg він вкотре заявив, що веде переговори, але будь-які анонси мають бути погоджені з іншими союзниками.

"Я завжди думаю про цю ситуацію... Ми завжди діємо разом із нашими союзниками та друзями - ми ніколи не йдемо поодинці", - відповів він на запитання про важкі танки для України.