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Офіційно. Британія надасть Україні танки Challenger 2

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Лондон, Субота 14 січня 2023 13:44
Офіційно. Британія надасть Україні танки Challenger 2 Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Велика Британія офіційно підтвердила, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії.

Про відповідне рішення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак повідомив президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови 14 січня.

"Прем'єр-міністр наголосив на прагненні Великобританії посилити нашу підтримку України, у тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем", - йдеться у повідомленні.

Також Сунак та Зеленський обговорили рішення інших партнерів щодо військової допомоги, зокрема пропозицію Польщі передати роту танків Leopard.

"Прем'єр-міністр підкреслив, що він і весь уряд Великобританії інтенсивно працюватимуть з міжнародними партнерами, щоб швидко надати підтримку, яка дозволить Україні використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити міцний мир", - додали в уряді.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні провів телефонну розмову з британським прем'єром Ріші Сунаком. Він подякував політику за рішення, які "не лише зміцнять нас на полі бою, але й надішлють правильний сигнал іншим партнерам".

Крім того, британські ЗМІ повідомляли, що Сунак погодив передачу Україні ескадрону танків Challenger 2, з яких чотири відправлять негайно, а вісім пізніше.

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