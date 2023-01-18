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Екскомандувач НАТО про постачання танків для ЗСУ: чудово, що передамо 10, але потрібно 500

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Вашингтон, Середа 18 січня 2023 08:50
Екскомандувач НАТО про постачання танків для ЗСУ: чудово, що передамо 10, але потрібно 500 Фото: екс-командувач НАТО закликав надати Україні більше танків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Західні партнери мають надати Україні більше танків та артилерії для боротьби з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екскомандувача сил НАТО в Європі Веслі Кларка в коментарі CNN.

Генерал у відставці вважає, що Захід має посилити підтримку, особливо після ракетного удару по Дніпру. Кларк закликав надати українським військам більше зброї, оскільки російський диктатор Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації.

"Чудово, що ми передамо їм 10 танків з Великобританії. Десять танків? Україні потрібно 300, 500 танків. Чудово, що ми намагаємося послати їм ще кілька гаубиць. Цього не достатньо. Ми маємо серйозно поставитися до цього", - сказав екскомандувач НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Британія офіційно підтвердила, що надасть Україні ескадрон танків Challenger 2, а також артилерійські системи.

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