Екскомандувач НАТО про постачання танків для ЗСУ: чудово, що передамо 10, але потрібно 500

Західні партнери мають надати Україні більше танків та артилерії для боротьби з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екскомандувача сил НАТО в Європі Веслі Кларка в коментарі CNN .

Генерал у відставці вважає, що Захід має посилити підтримку, особливо після ракетного удару по Дніпру. Кларк закликав надати українським військам більше зброї, оскільки російський диктатор Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації.